Как в Алтайском крае расширяют возможности диспансеризации и почему важно ее проходить?

Сегодня обследование можно пройти за несколько часов, а в ряде случаев — не покидая рабочее место

08 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Прохождение диспансеризации / Фото: Минздрав Алтайского края

Более миллиона жителей Алтайского края прошли диспансеризацию и профосмотры в 2025 году. Активно идут в поликлиники и в 2026-м. Тем более что в регионе регулярно модернизируют подход к обследованиям, которые проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

С прошлого года в медучреждениях внедрили систему "Диспансеризация за день": благодаря "зеленому коридору" обследования занимают всего пару часов. А еще поликлиники активно проводят выездную работу: трудовые коллективы могут подать заявку и пройти диспансеризацию прямо на рабочем месте.

О том, как сегодня проходит диспансеризация в Алтайском крае, какие болезни она выявляет и почему важно не игнорировать обследования, — в материале amic.ru.

Что входит в диспансеризацию?

Диспансеризация проводится бесплатно во всех поликлиниках Алтайского края. Граждане от 18 до 39 лет проходят ее раз в три года, а старше 40 — ежегодно. Это базовый набор обследований, который позволяет выявить признаки серьезных заболеваний или факторы риска их развития. В него входит:

ЭКГ;

флюорография;

маммография (для женщин);

измерение антропометрических показателей и артериального давления;

анализы крови (включая исследования на уровень холестерина и глюкозы и наличие антител к вирусам гепатита);

скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний (анализ кала на скрытую кровь, осмотр акушеркой с забором мазка для женщин, осмотр врачом‑урологом для мужчин);

анкетирование об образе жизни и наличии хронических заболеваний;

оценка риска заболеваний сердечно‑сосудистой системы и определение группы здоровья с выдачей индивидуальных рекомендаций от терапевта.

Алтайские врачи не раз подчеркивали: эти обследования лишь на первый взгляд могут показаться поверхностными. На самом деле именно они нужны, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы и понять, где искать проблему.

«Представьте, что диспансеризация — это как входное тестирование сложного механизма. Сначала вы слушаете, смотрите на датчики, проверяете базовые параметры. Если все в норме — система работает штатно, и это отличная новость, которую можно получить за пару часов. Если где-то сбой — уже знаете, куда смотреть глубже, и это знание — уже половина победы. Именно так работает первый этап», — рассказывал главный врач барнаульской БСМП № 2 Александр Берестенников.Если в ходе первого этапа выявляются подозрения, пациента приглашают на второй. Уже там ему, при необходимости, могут сделать и МРТ, и КТ, и другие сложные исследования. В случае если диагноз подтвердится, человека берут под диспансерное наблюдение и назначают лечение.

С 2024 года в крае, как и в других регионах России, помимо обычной диспансеризации, введена диспансеризация репродуктивного здоровья. Ее проводят в возрасте от 18 до 49 лет включительно. Фото: amic.ru

Не упустить "точку невозврата"

В идеале болезнь нужно выявить в самом зародыше, когда пациент еще даже о ней не подозревает. Особенно это важно в онкологии. К примеру, в 2025 году в рамках диспансеризации медики выявили 1373 случая злокачественных новообразований. У 82,7% пациентов недуг обнаружили на ранней стадии. Это в разы повышает эффективность лечения и шансы на полное выздоровление.

«Прохождение диспансеризации — это ваш шаг к здоровой и активной жизни. Не дожидайтесь болезни, чтобы подумать о здоровье», — обращался ранее к жителям края министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.Важно, что медики ищут не только болезни, но и выявляют факторы риска. Каждому, кто приходит на обследование, дают рекомендации по образу жизни. Если им следовать, то можно и вовсе не доводить свой организм до стадии недуга.

О том, как важно регулярно обследоваться, не раз напоминал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Убежден: следить за здоровьем важно и нужно каждому — и взрослым, и детям. Поэтому мы в крае и дальше будем создавать возможности, чтобы проходить профосмотры и диспансеризацию можно было быстро, эффективно и в комфортных условиях», — писал он ранее на своих страницах в соцсетях.356 тысяч человек, пришедших в 2025-м на диспансеризацию, — жители сел. На второй этап из обследованного миллиона направили более 240 тысяч. Всего в рамках обследований медики выявили 139 тысяч случаев впервые обнаруженных заболеваний. Чаще всего встречаются болезни эндокринной системы, системы кровообращения и мочеполовой системы. В 2026-м обследования прошли почти 500 тысяч человек. Фото: Минздрав Алтайского края

К врачам — по "зеленому коридору"

В Алтайском крае делают все, чтобы процесс прохождения диспансеризации был максимально комфортным. Так, с 2024 года в регионе начали внедрять формат "Диспансеризация за день". Работу поликлиник выстраивают таким образом, чтобы все необходимые на первом этапе обследования человек мог пройти за один визит.

«Мы хотим добиться лояльности пациентов и увеличения выявляемости заболеваний, патологических состояний и факторов риска за счет выстраивания работы профилактических отделений и движения пациентов по потоку», — рассказывал об инициативе Дмитрий Попов.Когда вы записываетесь на диспансеризацию или профосмотр, поликлиника выстраивает для вас "зеленый коридор" таким образом, чтобы все обследования можно было пройти без очередей.

На деле весь процесс занимает пару часов, рассказывала ранее amic.ru главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. К тому же медучреждения, которые участвуют в программе, работают еще и в субботу. Это сделано для того, чтобы человек мог пройти диспансеризацию, даже если отпроситься с работы ему сложно.

В 2025 году проект был реализован в 49 поликлиниках края. Диспансеризацию по "зеленому коридору" прошли свыше 369 тысяч человек.Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, в едином контакт-центре по номеру 122 или через новую региональную платформу "Ваше здоровье". Последний способ позволяет сэкономить еще больше времени: анкету можно заполнить прямо на сайте, чтобы не пришлось делать это вручную в поликлинике.

"Мы едем к вам"

Активно развивают в Алтайском крае и выездную диспансеризацию в организованных коллективах. Этот формат существует уже не первый год, но его популярность лишь начинает расти.

Руководство предприятия с численностью более 50 сотрудников может обратиться в одну из поликлиник, и специалисты приедут сами.

К примеру, в этом году такой возможностью воспользовалась компания "Тейси" — всего медики обследовали 113 человек.

«Отмечаем четкость и слаженность в организации проведения диспансеризации на рабочем месте. Осмотр прошел точно по графику. Врачи поликлиники вежливо и грамотно проконсультировали наших сотрудников по всем вопросам, которые касались их здоровья. Все возникавшие в ходе диспансеризации вопросы менеджеры оперативно решали на месте», — рассказал руководитель организации.Кроме того, выездную диспансеризацию провели и на Алтайском шинном комбинате, охватив 181 сотрудника.

«Времени диспансеризация заняла немного, что очень ценно для производственного процесса. Все врачи отвечали на вопросы и давали рекомендации по каждому конкретному случаю. Наши ожидания насчет выездной диспансеризации на рабочем месте более чем оправдались. Это прекрасный инструмент мониторинга здоровья наших сотрудников, практически без отрыва от работы», — рассказали в руководстве предприятия.Обе выездные диспансеризации провели врачи консультативно-диагностической поликлиники № 14. В медучреждении отмечают, что за первые пять месяцев 2026-го количество обследованных в таком формате выросло в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2025-го.

В Минздраве Алтайского края рекомендуют и другим предприятиям пользоваться возможностью выездной диспансеризации. Это не только забота о здоровье работников, но и экономия времени.