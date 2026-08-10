Речь идет о сферах деятельности, где среди "белых воротничков" наблюдается высокая конкуренция за вакансии

10 августа 2026, 15:14, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Работодатели назвали ключевые профессиональные навыки, которые могут повысить конкурентоспособность "белых воротничков". Особенно актуально это для направлений с высокой конкуренцией за вакансии, где компании могут выбирать из большого числа кандидатов, пишет hh.ru.

«Повышенная конкуренция соискателей в Алтайском крае сегодня наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (36 резюме на вакансию по итогам июля 2026 года), в ИТ-сфере (32), в сфере административного персонала (14), бухгалтеров, экономистов и финансистов (14). Это означает, что компании имеют широкий выбор кандидатов этих специальностей, а наличие востребованных профессиональных навыков может стать решающим преимуществом при трудоустройстве», - говорится в исследовании.

Какие навыки ценятся

Опрошенные работодатели из разных сфер отметили, какие навыки в их компании сейчас особенно ценят при поиске новых сотрудников и на что обращают внимание при просмотре резюме в первую очередь.

Топ-3 навыка у специалистов в сфере маркетинга и рекламы:

продвижение бренда и маркетинговая стратегия — 43%;

умение работать с аналитическими инструментами — 39%;

владение digital-инструментами — 34%.

Топ-3 востребованных навыка у специалистов ИТ-сферы:

программирование и разработка ПО — 43%;

администрирование серверов и сетей — 30%;

анализ данных и работа с BI-инструментами — 27%.

Топ-3 востребованных навыка у административного персонала:

ведение деловой переписки и переговоров — 63%;

уверенное владение офисными программами — 59%;

работа с CRM-системами — 50%.

Топ-3 навыка для бухгалтеров, экономистов и финансистов:

уверенное владение профессиональным программным обеспечением — 39%;

знание 1С — 35%;

ведение бухгалтерского учета и навыки планирования и аналитики — по 35%.

Работодатели все чаще обращают внимание на владение инструментами искусственного интеллекта. Пока этот навык не входит в число базовых требований для большинства профессий, но уже становится дополнительным преимуществом для кандидатов. Такое умение как важную компетенцию отметили 28% компаний, нанимающих административный персонал, 20% — ИТ-специалистов, 8% — инженерно-технических работников и 4% — бухгалтеров.

Один из главных трендов

Как отметила руководитель направления "Навыки и карьера" hh.ru Марина Дорохова, модель ожиданий от специалистов постепенно меняется: если раньше работодателю было достаточно убедиться в профессиональной экспертизе кандидата, то сегодня практически в каждой офисной профессии появляется "второй слой" компетенций - цифровые инструменты, работа с данными и искусственный интеллект.

«Подобные требования сейчас предъявляются уже далеко не только в сфере информационных технологий. Работодатели теперь ожидают, что сотрудник сможет использовать современные инструменты для решения ежедневных задач. Для соискателей уже недостаточно просто искать и откликаться на вакансии, которые номинально соответствуют их навыкам. Важно понимать, какие умения действительно востребованы в вашей сфере, каких компетенций не хватает конкретно вам и что стоит развивать для следующего карьерного шага», - подчеркнула Дорохова.

Она указала, что один из главных трендов последних лет - осознанная "прокачка" профессиональных навыков.