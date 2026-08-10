Алтайские работодатели назвали топ-3 навыка, которые помогут выгодно трудоустроиться
Речь идет о сферах деятельности, где среди "белых воротничков" наблюдается высокая конкуренция за вакансии
10 августа 2026, 15:14, ИА Амител
Работодатели назвали ключевые профессиональные навыки, которые могут повысить конкурентоспособность "белых воротничков". Особенно актуально это для направлений с высокой конкуренцией за вакансии, где компании могут выбирать из большого числа кандидатов, пишет hh.ru.
«Повышенная конкуренция соискателей в Алтайском крае сегодня наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (36 резюме на вакансию по итогам июля 2026 года), в ИТ-сфере (32), в сфере административного персонала (14), бухгалтеров, экономистов и финансистов (14). Это означает, что компании имеют широкий выбор кандидатов этих специальностей, а наличие востребованных профессиональных навыков может стать решающим преимуществом при трудоустройстве», - говорится в исследовании.
Какие навыки ценятся
Опрошенные работодатели из разных сфер отметили, какие навыки в их компании сейчас особенно ценят при поиске новых сотрудников и на что обращают внимание при просмотре резюме в первую очередь.
Топ-3 навыка у специалистов в сфере маркетинга и рекламы:
- продвижение бренда и маркетинговая стратегия — 43%;
- умение работать с аналитическими инструментами — 39%;
- владение digital-инструментами — 34%.
Топ-3 востребованных навыка у специалистов ИТ-сферы:
- программирование и разработка ПО — 43%;
- администрирование серверов и сетей — 30%;
- анализ данных и работа с BI-инструментами — 27%.
Топ-3 востребованных навыка у административного персонала:
- ведение деловой переписки и переговоров — 63%;
- уверенное владение офисными программами — 59%;
- работа с CRM-системами — 50%.
Топ-3 навыка для бухгалтеров, экономистов и финансистов:
- уверенное владение профессиональным программным обеспечением — 39%;
- знание 1С — 35%;
- ведение бухгалтерского учета и навыки планирования и аналитики — по 35%.
Работодатели все чаще обращают внимание на владение инструментами искусственного интеллекта. Пока этот навык не входит в число базовых требований для большинства профессий, но уже становится дополнительным преимуществом для кандидатов. Такое умение как важную компетенцию отметили 28% компаний, нанимающих административный персонал, 20% — ИТ-специалистов, 8% — инженерно-технических работников и 4% — бухгалтеров.
Один из главных трендов
Как отметила руководитель направления "Навыки и карьера" hh.ru Марина Дорохова, модель ожиданий от специалистов постепенно меняется: если раньше работодателю было достаточно убедиться в профессиональной экспертизе кандидата, то сегодня практически в каждой офисной профессии появляется "второй слой" компетенций - цифровые инструменты, работа с данными и искусственный интеллект.
«Подобные требования сейчас предъявляются уже далеко не только в сфере информационных технологий. Работодатели теперь ожидают, что сотрудник сможет использовать современные инструменты для решения ежедневных задач. Для соискателей уже недостаточно просто искать и откликаться на вакансии, которые номинально соответствуют их навыкам. Важно понимать, какие умения действительно востребованы в вашей сфере, каких компетенций не хватает конкретно вам и что стоит развивать для следующего карьерного шага», - подчеркнула Дорохова.
Она указала, что один из главных трендов последних лет - осознанная "прокачка" профессиональных навыков.
16:30:09 10-08-2026
вот если бы они еще умели варить сварочным аппаратом цены бы им не было.
16:38:06 10-08-2026
Гость (16:30:09 10-08-2026) вот если бы они еще умели варить сварочным аппаратом цены бы... Не набивайте себе цену, варить сварочным аппаратом много ума не надо, проверено лично, рука набивается быстро, особенно на том оборудовании что есть сейчас. Любой IT-шник с этим легко справится при необходимости. А вот наоборот, сварщик никогда не сможет работать IT-шником или бухгалтером, и это факт.
18:18:31 10-08-2026
Гость (16:38:06 10-08-2026) Не набивайте себе цену, варить сварочным аппаратом много ума... ему и не надо - рабочие руки на вес золота сейчас, а айтишников и бухгалтеров тонны за воротами...
20:42:24 10-08-2026
Гость (16:38:06 10-08-2026) Не набивайте себе цену, варить сварочным аппаратом много ума... и не думал набивать я не сварщик и мою профессию редко вообще может освоить.ей да же сейчас и не обучают.
22:21:35 10-08-2026
Гость (16:38:06 10-08-2026) Не набивайте себе цену, варить сварочным аппаратом много ума...
Это вам много ума не надо. Сварка трубы на даче у тёщи и сварка на газопроводе в северных землях, например, или конструкции зданий и сооружений это большая разница. Если гвозди забивать умеешь, то на даче справишься. Можно даже устроиться металлолом резать. Только пахать надо. Это не за столом сидеть. А вот дальше мозги всё-равно нужны, работоспособность, характер, чтобы работать в трудных условиях, здоровье и желание соблюдать ТБ. Сколько из-за этого ТБ покалечилось...
17:01:24 11-08-2026
гость (22:21:35 10-08-2026) Это вам много ума не надо. Сварка трубы на даче у тёщи... Вы явно мозги не утруждаете :-) сравнили тоже - интеллектуальную работу и физическую.
21:42:14 11-08-2026
гость (22:21:35 10-08-2026) Это вам много ума не надо. Сварка трубы на даче у тёщи... Так и ИТ-специалист ИТ-специалисту - рознь.
Полно эникейщиков, который Клавдии Петровне в бухгалтерии помогают табличку в ворде поправить.
Но объективно, навык хорошего сварщика освоить проще, чем обучиться, скажем, программировать на уровне выше "мидла" хотя бы.
И кстати, без дворников все будет засрано, ну или самим по вечерам придется убирать улицы.
Никто не спорит, что это нужная профессия, только мне неизвестны люди, мечтающие стать дворником.
Да и порог входа в эту профессию весьма низкий.
18:32:31 10-08-2026
Я бывший IT-шник из за конкуренции переквалифицировался в бухгалтера, экономиста и маркетолога, и ничуть не жалею первая профессия даже помогает в работе.
18:21:52 11-08-2026
гость (18:32:31 10-08-2026) Я бывший IT-шник из за конкуренции переквалифицировался в бу... Я бывший IT-шник из за конкуренции переквалифицировался в бухгалтера, экономиста и маркетолога, и ничуть не жалею первая профессия даже помогает в работе.
Моя самая первая профессия механизатор 3 класса, умею пахать, сеять и убирать урожай, нечего с лёгкостью научился IT, хотя и разочаровался, у IT-шника судьба плохая. Скоро рынок насытится этой профессией и кому они будут нужны как насытился рынок юристами, экономистами, бухгалтерами. Эти профессии штамповали массово и кем они теперь работают. А тех кого сейчас выпускаю им только дворниками работать, не тот склад ума сейчас у молодёжи.
Ты уж определись кем будешь когда школу окончишь.
18:44:52 10-08-2026
Моя самая первая профессия механизатор 3 класса, умею пахать, сеять и убирать урожай, нечего с лёгкостью научился IT, хотя и разочаровался, у IT-шника судьба плохая. Скоро рынок насытится этой профессией и кому они будут нужны как насытился рынок юристами, экономистами, бухгалтерами. Эти профессии штамповали массово и кем они теперь работают. А тех кого сейчас выпускаю им только дворниками работать, не тот склад ума сейчас у молодёжи.
23:39:57 10-08-2026
гость (18:44:52 10-08-2026) Моя самая первая профессия механизатор 3 класса, умею пахать... Так и механизируй, механизатор 3 класса, зачем рынок труда пытаться анализировать, не насытится рынок спецами они нужны всегда, а не просто люди с корками которые из пахателя думают что стали IT, они же думают что выучив формулу уровня рентабельности стали экономистами, а если УК осилят прочитать, то все считай адвокат))
17:13:17 11-08-2026
гость (18:44:52 10-08-2026) Моя самая первая профессия механизатор 3 класса, умею пахать... Очень сомневаюсь, что IT вы освоили, так, элементарные операции разве что, которые никому не нужны
23:05:28 10-08-2026
Как нанять хорошего работника - мир сменил полярность!