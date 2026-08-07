В Барнауле желание предупреждать работодателя об увольнении зависит от уровня зарплаты
И удержать от ухода гораздо проще сотрудников с высоким доходом
07 августа 2026, 13:05, ИА Амител
В Барнауле 75% трудоустроенных жителей заранее информируют работодателя о своем намерении уволиться, а 25% сотрудников ставят начальство в известность непосредственно в момент подачи заявления, сообщает SuperJob.
«С ростом уровня дохода культура увольнения меняется: предупреждают работодателя заранее 68% граждан с заработком до 100 тысяч рублей и 82% среди тех, кто получает от 150 тысяч», — говорится в исследовании.
При этом, как выяснили социологи, от возможного увольнения чаще всего можно удержать сотрудников, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (47%).
О намерении покинуть компанию заранее сообщают 79% женщин и 71% мужчин.
Наиболее дисциплинированы в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 81% из них предупреждают руководство заблаговременно, а среди респондентов старше 45 лет — 69%.
76% менеджеров по персоналу полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (судя по комментариям, лучше всего — за месяц). И только каждый пятый кадровик (20%) считает, что в соответствии с ТК РФ можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.
Увольняющиеся готовы остаться на следующих условиях:
- повышение зарплаты — такой способ назвали 69% опрошенных;
- изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива — 16%;
- снижение нагрузки и улучшение условий труда — по 14%;
- карьерный рост — 9%;
- соблюдение ранее данных обещаний — 6%.
Опрос проведен с 18 по 31 июля среди представителей экономически активного населения Барнаула, имеющего опыт увольнения по собственному желанию, и менеджеров по персоналу.
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