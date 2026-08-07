В Барнауле желание предупреждать работодателя об увольнении зависит от уровня зарплаты

И удержать от ухода гораздо проще сотрудников с высоким доходом

07 августа 2026, 13:05, ИА Амител

Разговор с начальником / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 75% трудоустроенных жителей заранее информируют работодателя о своем намерении уволиться, а 25% сотрудников ставят начальство в известность непосредственно в момент подачи заявления, сообщает SuperJob.

«С ростом уровня дохода культура увольнения меняется: предупреждают работодателя заранее 68% граждан с заработком до 100 тысяч рублей и 82% среди тех, кто получает от 150 тысяч», — говорится в исследовании.

При этом, как выяснили социологи, от возможного увольнения чаще всего можно удержать сотрудников, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (47%).

О намерении покинуть компанию заранее сообщают 79% женщин и 71% мужчин.

Наиболее дисциплинированы в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 81% из них предупреждают руководство заблаговременно, а среди респондентов старше 45 лет — 69%.

76% менеджеров по персоналу полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (судя по комментариям, лучше всего — за месяц). И только каждый пятый кадровик (20%) считает, что в соответствии с ТК РФ можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.

Увольняющиеся готовы остаться на следующих условиях:

повышение зарплаты — такой способ назвали 69% опрошенных;

изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива — 16%;

снижение нагрузки и улучшение условий труда — по 14%;

карьерный рост — 9%;

соблюдение ранее данных обещаний — 6%.

Опрос проведен с 18 по 31 июля среди представителей экономически активного населения Барнаула, имеющего опыт увольнения по собственному желанию, и менеджеров по персоналу.