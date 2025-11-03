Алтайские рыбаки хвалятся ноябрьскими трофеями и завершают сезон. Фото

Любители рыбной ловли успели выбраться на воду перед непогодой

Фото: Алтайское рыболовное сообщество во "ВКонтакте" / vk.com/fishmen_altai

В Алтайском крае теплые осенние дни резко сменились непогодой, но некоторые рыбаки все же успели выбраться на воду и порадовать себя завершающим в этом сезоне уловом. Они запечатлели свои трофеи и поделились ими в Алтайском рыболовном сообществе во "ВКонтакте".

Любители ловли похвастались окунями, щуками и другой рыбой, которую поймали в Рассказихе, Грязнухе и Чарыше. Один из рыбаков отметили, что некоторые покрывшиеся льдом места очистились к 2 ноября. Однако почти все признаются: сезон "жидкой воды" в этом году уже закрыт.

Напомним, в конце октября рыбаки хвалились большими хищными уловами. Один из них даже провел на реке четыре дня: погода была отличная, а рыба "активно ела перед зимой".