Минус на термометре. Алтайский край встретит праздники ночными заморозками и снегом

Местами в западных и восточных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега

02 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Снег выпал в Барнауле / Фото: amic.ru

В предстоящие праздничные дни в Алтайский край придут холода. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в ночь на 3 и 4 ноября температура в регионе опустится до -4 градусов.

Ночные заморозки будут сопровождаться порывистым северо-восточным ветром до 14–16 м/с, что усилит ощущение холода. Местами в западных и восточных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Особенностью станет резкий суточный перепад температур. Если ночью жителям края придется столкнуться с первыми заморозками, то днем 3 ноября воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Однако уже во вторник, 4 ноября, дневная температура не поднимется выше +4...+9 градусов, а в некоторых районах столбики термометров могут показывать до -1.

А в субботу, 1 ноября, ветер оставил без света села в Алтайском крае. Помимо этого, в Барнауле повреждена облицовка фасадов зданий на проспекте Ленина, а пылевые бури и летящий мусор временно парализовали работу уличных насосов.