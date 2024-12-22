На Алтае спасатели помогли врачам перенести лежачего больного
Пациента срочно требовалось перевезти в другое лечебное учреждение
22 декабря 2024, 16:35, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Первомайском районе врачи Центральной райбольницы обратились в службу спасения за помощью в переноске лежачего больного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пациента нужно было перенести из палаты второго этажа до автомобиля скорой помощи. Его срочно требовалось перевезти в другое лечебное учреждение.
"Неравнодушные пожарные 26-й пожарно-спасательной части МЧС России пришли на помощь", – рассказали в ведомстве.
Спасатели успешно перенесли пациента в автомобиль скорой помощи.
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