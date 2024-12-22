На Алтае спасатели помогли врачам перенести лежачего больного

Пациента срочно требовалось перевезти в другое лечебное учреждение

22 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Первомайском районе врачи Центральной райбольницы обратились в службу спасения за помощью в переноске лежачего больного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пациента нужно было перенести из палаты второго этажа до автомобиля скорой помощи. Его срочно требовалось перевезти в другое лечебное учреждение.

"Неравнодушные пожарные 26-й пожарно-спасательной части МЧС России пришли на помощь", – рассказали в ведомстве.

Спасатели успешно перенесли пациента в автомобиль скорой помощи.