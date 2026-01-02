Алтайские специалисты напомнили о правилах безопасного запуска фейерверков в праздники

Соблюдение простых мер предосторожности позволит сделать праздник по-настоящему безопасным и радостным

02 января 2026, 21:00, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

В преддверии новогодних праздников специалисты предупреждают, что несоблюдение правил безопасности при запуске пиротехники может привести к пожарам, тяжелым травмам и даже гибели людей. Как отмечают эксперты, привлечь к ответственности виновников таких происшествий часто бывает сложно.

В качестве примера приводятся реальные случаи из Барнаула. В 2016 году горящая петарда, запущенная неизвестным, залетела через открытую форточку в квартиру многоэтажного дома, пока хозяева были в гостях. В результате жилье полностью выгорело, а виновника так и не нашли. В 2013 году барнаулец погиб от мощного заряда, случайно направленного себе в лицо. По словам сотрудников МЧС, обращения в больницы взрослых и детей с ожогами и травмами от взорвавшейся в руках пиротехники – обычное явление в новогодние каникулы.

Чтобы избежать трагедий, специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать несколько ключевых правил. Перед запуском необходимо внимательно изучить инструкцию на изделии. Запускать фейерверки следует только на открытых пространствах, вдали от скопления людей, построек и в безветренную погоду. Особую опасность представляют несработавшие заряды: к ним нельзя подходить или наклоняться, так как взрыв может произойти с задержкой. Такие изделия нужно обезвредить, забросав снегом или залив водой.

