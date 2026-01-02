Абу-Даби поставил несколько мировых рекордов, отметив Новый год 62-минутным салютом
Помимо этого, в небе над городом было организовано крупнейшее в мире дрон-шоу
02 января 2026, 11:30, ИА Амител
Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби отметила наступление нового года с беспрецедентным размахом, установив сразу несколько мировых рекордов Гиннесса. Главными событиями празднования стали самое продолжительное пиротехническое шоу и масштабное представление с участием беспилотников.
Ключевое достижение – непрерывный фейерверк, длившийся 62 минуты, это абсолютный рекорд продолжительности для подобных салютов. Помимо этого, в небе над городом было организовано крупнейшее в мире дрон-шоу, в котором синхронно участвовали 6500 летательных аппаратов.
Дроны создали в небе сложный и динамичный образ мифической птицы феникса, символизирующей обновление. Использование таких передовых технологий и колоссальный масштаб представлений позволили Абу-Даби войти в историю как городу, задавшему новую планку для новогодних празднований.
11:56:28 02-01-2026
А у нас низяяяяя! Даже куранты на минуту позже бить стали! Все для безопасности!
12:37:22 02-01-2026
А нам Франк не стал салютить
12:53:13 02-01-2026
когда в стране нет партии Единая Россия