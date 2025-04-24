Алтайские студенты разработали проекты обучения для работы с Китаем

В регионе провели первый кейс-чемпионат "Лаборатория бизнес-решений"

24 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Кейс-чемпионат "Лаборатория бизнес-решений" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 апреля в креативном пространстве "Точка кипения" Алтайского госуниверситета состоялся финал первого студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений", организованного совместно с ВТБ. Всего в соревновании приняли участие 52 команды из четырех ведущих вузов Барнаула: АлтГУ, АлтГТУ, Алтайского филиала РАНХиГС и Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Реальные задачи – реальные решения

Участники чемпионата разрабатывали образовательные программы для молодежи, интересующейся китайским языком и культурой. Студенты создавали проекты и формировали стратегии продвижения, используя инструменты бизнес-анализа и цифрового маркетинга.

В рамках подготовки представители банка провели серию обучающих семинаров по исследовательским методам, проработке целевых аудиторий и маркетинговых подходов к продвижению своих решений.

Участники кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В финале за победу сражались семь команд. Победил студент-социолог первого курса магистратуры Эдуард Шитенков (в финале он единственный представлял свою команду). Он разработал проект программы для российских студентов, начинающих предпринимателей и блогеров, которые могут зарабатывать на создании мемов для китайской аудитории или адаптировать китайские тренды для аудитории нашей страны.

Эдуард Шитенков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Исходя из культурного мемного кода молодежи можно сделать программы в разных соцсетях. Такого еще пока нигде нет, насколько я знаю", – рассказал amic.ru Эдуард Шитенков.

Кейс-чемпионат "Лаборатория бизнес-решений" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Инновации, партнерство и развитие

Для участников "Лаборатории бизнес-решений" это возможность сделать первый шаг к профессиональному становлению, уверен управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

"Мы берем непростые темы, но очень востребованные и нужные сегодня, в том числе и для молодежи, – получить образование, связанное с языком, культурой, экономикой Китая. И наш проект учит сегодня ребят тому, что завтра они будут применять", – подчеркнул Горбунов. Дмитрий Горбунов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также, по словам проректора по развитию международной деятельности АлтГУ Романа Райкина, подобные форматы для студентов – это не просто получение знаний, это получение опережающих навыков.

"Китай – стратегический партнер и для страны в целом, и для университета в области науки и технологий", – отметил Райкин.

Роман Райкин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Практика будущего: от презентации к работе

Образовательный проект имеет еще и большой кадровый потенциал. Кроме приятных подарков, три команды-победителя получили преференции для прохождения стажировки в банке.

"Проект проходит уже четыре года, и все это время мы даем ребятам право постажироваться у нас. И, конечно, для нас все участники – потенциальные кадры", – рассказала amic.ru начальник управления анализа и координации образовательных инициатив, лидер проекта "Лаборатория бизнес-решений" в команде ВТБ Образование Жанна Хомякова.

Жанна Хомякова (на фото справа) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru