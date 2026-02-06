Алтайские трассы взяли под патрулирование спасатели из-за надвигающегося шторма

В регионе прогнозируется усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду и более

06 февраля 2026, 17:32, ИА Амител

Спасатели / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае 6 февраля ожидается ухудшение погодных условий. На фоне штормового прогноза спасатели заранее выдвинулись на проблемные участки региональных трасс, где возможны осложнения дорожной обстановки. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях поступило от синоптиков накануне.

По прогнозу, днем 6 февраля и в ночь на 7 февраля в регионе ожидаются снег и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед и метели. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду и более. На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы.В связи с этим спасательные формирования направлены в районы вероятного ухудшения ситуации. Так, группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. В. Зюкова будет дежурить на трассах Алейского района. В Поспелихинский район выдвинулись спасатели краевого управления по делам ГОЧС и пожарной безопасности.

Сотрудники ведомств будут вести мониторинг дорожной обстановки и при необходимости оказывать помощь автомобилистам и пассажирам. Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов также находятся в повышенной готовности и держат ситуацию на контроле.

В МЧС отмечают, что все службы переведены в режим готовности к реагированию и находятся на постоянной связи со старостами и главами населенных пунктов. Жителей и гостей Алтайского края просят следить за оперативной информацией и по возможности отказаться от дальних поездок в период непогоды.

Ранее на 53-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь девушке-водителю, у которой сломался автомобиль.