Дорожники помогли водителю, оказавшемуся в кювете на трассе Алтайского края

06 февраля 2026, 13:16, ИА Амител

Помощь водителю в кювете / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае на трассе из-за сложных погодных условий водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги. Помощь автомобилисту оказали специалисты дорожной службы, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Инцидент произошел на 16-м километре автодороги Рубцовск – Угловское – Михайловское. Машина вылетела в кювет и застряла в снегу, самостоятельно выбраться на проезжую часть водитель уже не смог. На помощь прибыли дорожники, которые с помощью спецтехники "Кировец" и троса вытянули автомобиль обратно на трассу. После этого мужчина смог продолжить движение.

В краевом Минтрансе напомнили, что в случае нештатной ситуации на дороге или при необходимости уточнить информацию о состоянии проезда водители могут обратиться к дежурному КГКУ "Алтайавтодор" по телефонам +7 (3852) 507-512 или 8-800-222-3169, в ФКУ Упрдор "Алтай" по номерам +7 (3852) 63-14-59 и 8-962-815-9869, в дежурную часть УГИБДД по телефону +7 (3852) 39-35-86, а также по единому номеру экстренных служб 112.

