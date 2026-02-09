Алтайские туристы стали бояться летать рейсами Azur Air после серии инцидентов
Туристы стараются менять авиакомпанию
В Алтайском крае туристы начали чаще интересоваться возможностью смены авиакомпании после череды инцидентов с самолетами Azur Air. За последние недели сразу несколько рейсов перевозчика были задержаны из-за технических неисправностей. В частности, самолет, следовавший из Красноярска во Вьетнам, не смог вылететь по расписанию, а пассажирам пришлось ждать отправления почти двое суток. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул со ссылкой на представителей туристических агентств города.
Так, клиенты, уже купившие чартерные туры Azur Air, начали обращаться с вопросами о безопасности полетов и возможной замене перевозчика. При этом массовых отказов от туров участники рынка пока не фиксируют.
По словам туроператоров, часть путешественников стали чаще выбирать регулярные рейсы, если такая возможность есть, даже при более высокой стоимости перелета. Однако по некоторым направлениям, включая Пхукет, Azur Air остается единственным чартерным перевозчиком из Барнаула.
«У нас никто не отменял, то есть были, кто спрашивали, не попадем ли мы на этот борт, конечно, волнения были. Но никто брони не отменял и спада спроса на туры тоже мы не чувствуем. Боятся, но летят, вот так скажу. Есть те, кто предпочтения стали отдавать регулярным рейсам. То есть, к примеру, если в Таиланд у нас летит "Аэрофлот" и Azur Air, то туристы готовы чуть-чуть доплатить и сесть на "Аэрофлот"», — сообщила журналистам радиостанции совладелец агентства "Кокос-тур" Татьяна Левина.
Эксперты отмечают, что сменить авиакомпанию в таких случаях можно только за счет туриста — например, отказавшись от чартерного перелета и купив билеты на регулярный рейс с вылетом из другого города.
«Отказаться от перелета Azur Air и за свой счет купить билеты, допустим, с вылетом из Новосибирска прямым рейсом, к примеру "Аэрофлота". Только таким образом. Те туристы, которые летели на борту, где двигатель отказал, сели в Китае и отмечали, что очень плавная посадка была, даже мягче на одном двигателе сели, чем на двух в Барнауле. В Барнауле более жестко сели. Поэтому, понятно, что это на нервы влияет, но в целом-то самолет по-прежнему остается самым безопасным транспортным средством», — пояснил директор туристической компании "Плот" Александр Смирнов.
Несмотря на повышенное беспокойство пассажиров, представители туррынка подчеркивают: серьезного спада спроса на зарубежные поездки пока не наблюдается, а авиаперелеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта.
