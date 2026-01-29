Приземляемся? Почему авиакомпании возвращают старые самолеты и опасно ли на них летать

Эксперты поспорили о ситуации в российском авиапроме и его перспективах

Российская авиация переживает непростые времена, столкнувшись с нехваткой самолетов для пассажирских перевозок. Среди неприятных событий, позволяющих сделать столь неутешительные выводы, отметим сразу два происшествия с Boeing 757, сообщение о возвращении в строй "ветеранов" Ту-204 и Ту-214 и перенос сертификации импортозамещенных бортов.

Эксперты не отрицают наличия кризиса, хотя и расходятся во мнениях о его продолжительности. Почему стоявшую в ангарах старую авиатехнику решено вернуть в небо, насколько безопасно на ней будет летать и когда же начнут перевозить пассажиров давно обещанные лайнеры отечественного производства — в материале amic.ru.

Ковид отступил — небо ждет

Тревожным звонком стала история с Boeing 757 авиакомпании Azur Air, подавшим сигнал бедствия 23 января во время рейса Пхукет — Барнаул. Самолет приземлился в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Аэродромная служба воздушной гавани сообщила об отказе датчика давления масла, а также о потере тяги одного из двигателей. Позднее пассажиров доставили в Барнаул резервным бортом компании.

После этого ЧП Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку "на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов", о ее результатах пока сообщений не было.

Еще одно происшествие случилось 28 января с тем же самым Boeing 757, на этот раз выполнявшим рейс Нячанг — Иркутск. Снова произошел отказ двигателя, лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. К счастью, тоже обошлось без жертв.

Бурную реакцию в Сети вызвала информация о возвращении в эксплуатацию ранее законсервированных самолетов для пополнения авиапарка, о чем рассказали "Известия" со ссылкой на данные "Ростеха". Решение о восстановлении самолетов Ту-204, Ту-214, Ан-148 и Ил-96 было принято руководством корпорации еще в 2022 году, после начала СВО и последовавшего вскоре разрыва связей ведущих мировых авиапроизводителей с Россией. К тому же, как пишет издание, комплектующие для этих лайнеров в годы их производства выпускались в большом количестве, поэтому найти их на складах не является непосильной задачей.

По мнению наблюдателей, возвращение к полетам "отдыхавших" лайнеров объясняется трудностями с обслуживанием и ремонтом зарубежных машин, построенных в США, странах ЕС, Канаде, — они составляют около 75% нынешнего коммерческого авиапарка РФ. Стоит добавить, что до начала СВО (и даже некоторое время после ее начала) комплектующие для самолетов (в частности, для Ан-124) в Россию поставляли также украинские предприятия.

Правда, авиационный эксперт Роман Гусаров, редактор портала avia.ru, объясняет расконсервацию лайнеров растущим объемом пассажирских перевозок.

«Машины были отправлены на хранение в период пандемии, когда количество полетов резко снизилось примерно на четверть, а в некоторые периоды — на треть. Тогда были законсервированы не только российские, но и зарубежные самолеты. Но с окончанием пандемии число рейсов непрерывно росло — действующий авиапарк требовал пополнения, поэтому решено вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные», — рассказал он amic.ru.

При этом Гусаров указывает на некорректность использования терминов некоторыми масс-медиа:

«Когда мы говорим о восстановлении, это не означает реанимацию — знаете, как в фильмах собирают из хлама старый американский автомобиль. Здесь речь идет о восстановлении летной годности, есть такой термин в авиации. Самолет на хранении, он полностью рабочий, но даже в этом случае истекает срок службы каких-то компонентов, требующих замены».

"Старье" не летает

К настоящему времени российские авиаперевозчики уже получили десять восстановленных пассажирских и грузовых самолетов Ту-204, Ту-214, Ан-148 и Ил-96. В 2026–2027 годах компаниям будут переданы еще два Ту-204.

Всего программа восстановления лайнеров, по информации "Известий", касается 12 машин различных типов — девяти единиц Ту-204-214, одного Ан-148, а также двух Ил-96.

Некоторые якобы патриотические издания, а также западные ресурсы (включая заблокированное в РФ радио "Свобода"*) синхронно оповестили широкую публику, что Россия запускает в небо "летающие консервы".

Роман Гусаров не согласен с тем, что к полетам возвращают старье:

«Какие они старые?! Из тех машин, что возвращаются в эксплуатацию, самый старый, если можно так выразиться, Ту-208, выпущенный в 2008 году. Они все произведены в XXI веке, а Ту-214 вообще начал выпускаться только в 2000-м».

Стоит заметить, что продолжительная безаварийная эксплуатация самолета (в рамках назначенного ресурса, конечно) чаще всего свидетельствует о его эффективности. Известный американский пилот Патрик Смит писал в своей книге "Говорит командир корабля":

«Коммерческие самолеты построены на более или менее неопределенный срок работы, что является одной из причин, по которым они так дороги. Для самолета нормально оставаться в работе 25 лет и более».

Он отмечает, что чем дольше самолет летает, тем более тщательному контролю он подвергается:

«Критерии проверок становятся все более строгими».

В настоящее время самолеты Ту-204 и Ту-214 используются национальными авиапредприятиями КНДР и Кубы, а также российской компанией Red Wings. Руководство последней приняло решение использовать "тушки" из-за проблем с бортами западного производства, возникших после введенных санкций.

Также планируется вернуть в небо самолет Ан-148 украинского производства — его поставили на прикол после катастрофы подмосковного рейса "Саратовских авиалиний" в феврале 2018 года, тогда погиб 71 человек. Кроме того, в мае 2018-го использование этого лайнера было запрещено на Кубе, которая в свое время оснастила такими "аннушками" свой авиапарк.

По словам эксперта в области авиации, бывшего конструктора КБ "Сухой", кандидата технических наук Вадима Лукашевича, угрозы для безопасности пассажиров от возвращения к полетам Ту-204 и Ту-214 нет:

«На безопасность возраст машин особо не влияет. Система хранения лайнеров предусматривает проведение необходимых процедур — проверку функционирования различных компонентов, даже если они не летают, но гипотетически могут вернуться в строй. Они ремонтируются, проводится обслуживание. Если все это соблюдается, то никаких серьезных угроз я не вижу», — поделился он своим мнением с amic.ru.

"Боинги", на выход!

Кроме того, авиакомпания "Россия" собирается в 2026 году вывести на маршруты ранее отправленные на заслуженный отдых двухпалубные самолеты Boeing 747 — один уже прошел процедуру восстановления, другой аналогичный борт находится на реконструкции и может приступить к выполнению полетов уже в 2027-м.

Именно эти "Боинги" — самые старые из тех, что вернут в эксплуатацию, отмечает Роман Гусаров.

Эти широкофюзеляжные лайнеры перешли в собственность "России" после банкротства известной авиакомпании "Трансаэро", в период пандемии коронавируса их было решено отправить на хранение. Однако в 2025 году эксплуатанты стали чаще приобретать запчасти для этих самолетов, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в компании, купившей склады обанкроченного авиапредприятия. Также заметно активизировались покупки комплектующих для Boeing 747 за рубежом.

Стоит напомнить, что после введения западных санкций Москва создала сеть небольших компаний по теневому приобретению запчастей для Boeing и Airbus. В феврале 2025-го американский минюст объявил об аресте в штате Огайо трех человек по обвинению в поставках в Россию деталей для самолетов Boeing на сумму 2 млн долларов.

Впрочем, приобрести комплектующие для Boeing 747 в различных регионах мира сегодня не является большой проблемой, рассказывает Вадим Лукашевич.

«Этих самолетов произведено очень много, деталей к ним имеется на годы вперед, так что необходимое количество их, конечно, наберут. Сами самолеты перестали производить по причине их более низкой экономической эффективности по сравнению с последующими моделями», — рассказал он amic.ru.

Производство Boeing 747 прекратили в 2023 году, всего с 1970 года было выпущено 1574 единицы различных модификаций. Некоторое количество таких бортов имеется в авиапарке того же Ирана, который за годы санкционного давления наладил схемы "теневого" приобретения комплектующих, а некоторые даже научился производить самостоятельно. Не исключено, что Россия воспользуется опытом своего союзника в этой сфере.

Кстати, ранее компания "Аэрофлот", как писали мировые СМИ, отправляла свои лайнеры Airbus для прохождения технического обслуживания в Тегеран. Возможно, в скором времени придется пользоваться услугами иранских специалистов и для обеспечения полетов некоторых машин марки Boeing.

"Нехватка возможна, но недолго"

Вадим Лукашевич считает, что российская авиация вступила в стадию кризиса:

«Не так давно мы опасались, что нам будет не на чем летать — сейчас это время наступило. Возвращение к полетам машин, часть из которых морально устарела, происходит не от хорошей жизни, как говорится. При этом ввод в строй импортозамещенных машин откладывается. Они уже летают, но должны быть полностью готовы к выполнению рейсов, пройти весь процесс испытаний».

Роман Гусаров придерживается иного мнения — он отмечает, что имеющиеся в России иностранные самолеты (по данным на сентябрь 2024 года, их в нашей стране насчитывалось 762 единицы) могут летать еще не один год:

«Примерно 80% из них можно смело эксплуатировать еще лет десять. Они тоже нестарые, среднего возраста. Такой ситуации, что нам будет не на чем летать, точно не будет. Возможна нехватка самолетов какое-то время. Но уже в этом году нам обещают закончить по трем самолетам сертификационные испытания и начать их поставки».

Три самолета — это ближнемагистральный SJ-100, среднемагистральный МС-21 и региональный Ил-114-300. Как известно, сертификацию полностью импортозамещенного МС-21 перенесли с 2025-го на конец 2026 года.

В октябре 2025-го глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что осталось заместить всего пять ключевых компонентов, систем и подсистем: систему антиобледенения, водовакуумную, предупреждения столкновения, метеолокатор и электроснабжение. Собирают самолет на иркутском авиапредприятии. Правда, в процессе работы над ним сократилась дальность полетов — вместо ранее заявленных 5,1 тыс. км он сможет преодолевать расстояния максимум 3,8 тыс. км.

Что касается импортозамещенного Superjet, то он совершил первый полет в сентябре 2025 года, а в 2026-м должна пройти его сертификация.

«Всем самолетам нужно отлетать необходимую сертификационную программу, которая проводится порой в суровых условиях, — скажем, двигатель ПД-8 прошел испытания на обстрел замороженными утками. Это уже полностью импортозамещенные и летающие машины. Как только все процедуры завершатся — начнется серийное производство», — рассказал Роман Гусаров.

Он добавил, что временную нехватку отечественных самолетов могут на какой-то период заместить иностранные авиакомпании.

«Сейчас основной рост в перевозках приходится на международные рейсы, а там, к счастью, есть иностранные авиаперевозчики. В прошлом году они прибавили у нас 3 млн пассажиров — как в Россию, так и из России. Примерно столько мы потеряли за прошедшие годы, а они прибавили, то есть полностью нивелировали весь дефицит, что будут с удовольствием делать и дальше», — заключил авиаэксперт.

