Самолет Azur Air сняли с полетов после экстренной посадки по пути в Барнаул

Воздушное судно проверяют специалисты транспортной прокуратуры

04 февраля 2026, 12:33, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Самолет авиакомпании Azur Air, на борту которого в январе произошли две нештатные ситуации во время чартерных рейсов, временно снят с эксплуатации. Об этом сообщает издание "Толк". В настоящее время воздушное судно находится на проверке у транспортной прокуратуры.

Нештатные ситуации произошли в начале года. Сначала самолет совершил вынужденную посадку на маршруте Пхукет — Барнаул, инцидент произошел на территории Китая.

Позднее аналогичный случай повторился на рейсе Нячанг — Иркутск: борт был вынужден приземлиться в Ханое.

4 февраля добавился еще один инцидент. Рейс Azur Air по маршруту Красноярск — Нячанг задержали на четыре часа.

Эксперты подчеркивают, что внештатные ситуации в авиации могут возникать не только на чартерных рейсах и не исключительно с самолетами старше 20 лет. При этом вероятность авиакатастрофы остается крайне низкой.

Снятие самолета с эксплуатации может иметь последствия для туристического рынка. Авиакомпания уже сократила число чартерных рейсов в Таиланд и Вьетнам из сибирских городов, в том числе из Барнаула. Тем не менее массового отказа от путевок не зафиксировано, а общая популярность авиаперелетов остается на прежнем уровне.



