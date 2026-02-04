НОВОСТИОбщество

Самолет Azur Air сняли с полетов после экстренной посадки по пути в Барнаул

Воздушное судно проверяют специалисты транспортной прокуратуры

04 февраля 2026, 12:33, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru
Самолет авиакомпании Azur Air, на борту которого в январе произошли две нештатные ситуации во время чартерных рейсов, временно снят с эксплуатации. Об этом сообщает издание "Толк". В настоящее время воздушное судно находится на проверке у транспортной прокуратуры.

Нештатные ситуации произошли в начале года. Сначала самолет совершил вынужденную посадку на маршруте Пхукет — Барнаул, инцидент произошел на территории Китая.

Позднее аналогичный случай повторился на рейсе Нячанг — Иркутск: борт был вынужден приземлиться в Ханое.

4 февраля добавился еще один инцидент. Рейс Azur Air по маршруту Красноярск — Нячанг задержали на четыре часа.

Эксперты подчеркивают, что внештатные ситуации в авиации могут возникать не только на чартерных рейсах и не исключительно с самолетами старше 20 лет. При этом вероятность авиакатастрофы остается крайне низкой.

Снятие самолета с эксплуатации может иметь последствия для туристического рынка. Авиакомпания уже сократила число чартерных рейсов в Таиланд и Вьетнам из сибирских городов, в том числе из Барнаула. Тем не менее массового отказа от путевок не зафиксировано, а общая популярность авиаперелетов остается на прежнем уровне.

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Приземляемся? Почему авиакомпании возвращают старые самолеты и опасно ли на них летать

Эксперты поспорили о ситуации в российском авиапроме и его перспективах
Комментарии 2

Гость

12:53:55 04-02-2026

Офигеть, неубиваемая жадность - третий (!!!) раз на заглохшем движке полетели.

Гость

15:22:14 04-02-2026

разве с барнаула сократили полетку? Вроде сколько было рейсов у анекса, столько и осталось на февраль/март

