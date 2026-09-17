"Могли разорваться". В Барнауле спасли парня с патологией легких из-за курения
После операции молодой человек дал обещание: больше никаких сигарет и вейпов
17 сентября 2026, 11:40, ИА Амител
В Барнауле 19-летний парень попал на операционный стол из-за буллезной эмфиземы легких, сообщает БСМП № 2 на своей странице во "ВКонтакте".
"Диагноз — буллы в легких. Это патологические воздушные полости, которые могут разорваться в любой момент и привести к серьезным осложнениям. Одной из причин возникновения такого состояния врачи называют курение, в том числе вейпов", — говорится в сообщении.
Молодой человек рассказал, что курил обычные и электронные сигареты. В больнице отметили: нельзя утверждать однозначно, что именно курение стало причиной, но оно точно стало одним из факторов риска.
Парню провели плоскостную резекцию булл. Операция прошла успешно, сейчас он идет на поправку.
"Дал обещание: больше никаких сигарет и вейпов", — указали в БСМП № 2.
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