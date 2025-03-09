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Алтайских водителей предупредили о повышенном риске попасть в аварию

Всему виной — непогода

09 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Дорога. Метель. Автомобили / Фото: amic.ru
Дорога. Метель. Автомобили / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 9 марта наблюдается ухудшения погодных условий, в связи с чем краевая Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД.

"В некоторых районах региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия (мокрый снег, местами с дождем, гололедица, ветер до 23 метров в секунду)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в условиях непогоды значительно повышается риск возникновения ДТП. Так, водителям настоятельно рекомендуют передвигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

"В метель не выезжать на встречку, не убедившись в безопасности маневра!" – призывает Госавтоинспекция.

ДТП Алтайский край Погода Транспорт Дороги Пдд дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

10:13:08 09-03-2025

На улице хорошо, даже солнце было. Поточней можно про непогоду, откуда возьмётся?

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Гость

18:38:49 09-03-2025

Гость (10:13:08 09-03-2025) На улице хорошо, даже солнце было. Поточней можно про непого... Сомнения еще есть?

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