Алтайских водителей предупредили о повышенном риске попасть в аварию
Всему виной — непогода
09 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Дорога. Метель. Автомобили / Фото: amic.ru
В Алтайском крае 9 марта наблюдается ухудшения погодных условий, в связи с чем краевая Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД.
"В некоторых районах региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия (мокрый снег, местами с дождем, гололедица, ветер до 23 метров в секунду)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в условиях непогоды значительно повышается риск возникновения ДТП. Так, водителям настоятельно рекомендуют передвигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
"В метель не выезжать на встречку, не убедившись в безопасности маневра!" – призывает Госавтоинспекция.
10:13:08 09-03-2025
На улице хорошо, даже солнце было. Поточней можно про непогоду, откуда возьмётся?
18:38:49 09-03-2025
Гость (10:13:08 09-03-2025) На улице хорошо, даже солнце было. Поточней можно про непого... Сомнения еще есть?