Алтайских водителей предупредили о повышенном риске попасть в аварию

Всему виной — непогода

09 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Дорога. Метель. Автомобили / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 9 марта наблюдается ухудшения погодных условий, в связи с чем краевая Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД.

"В некоторых районах региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия (мокрый снег, местами с дождем, гололедица, ветер до 23 метров в секунду)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в условиях непогоды значительно повышается риск возникновения ДТП. Так, водителям настоятельно рекомендуют передвигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал.