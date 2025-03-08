До -20 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Также ожидается небольшой снег и порывистый ветер

08 марта 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: David Dibert / unsplash.com

Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 9 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -10...-15 градусов, по северу местами похолодает до -20, а по югу будет -4...-9. В Барнауле обещают -12...-14 градусов.

В отдельных районах выпадет небольшой снег. В Барнауле – преимущественно без осадков. При этом на дорогах местами будет гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В краевой столице – без усилений.