Алтайский астролог предрек "поворотное 16 мая" для России, Украины и Европы

15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры российской и украинской делегаций

15 мая 2025, 14:39, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что 16 мая может стать решающим в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Завтра, 16 мая, может быть поворотным для России, Украины и Европы. Зависит от контекста "переговоров" 15 мая", – отметил Шипунов.

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. В Стамбул уже прилетел самолет специального летного отряда "Россия".

От США в качестве посредника на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф заявил, что основными темами переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.

По мнению экспертов, переговоры, скорее всего, ни к чему не приведут, потому что они больше похожи на пиар со стороны Украины, чем на реальный дипломатический процесс.

"Не видно никаких предпосылок для соглашений. Три года назад работала дипломатия, которая всегда сопровождает любой вооруженный конфликт, а тут чисто голый пиар. Зеленский устраивает очередной цирк, требуя лично Путина", – отметил amic.ru директор Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

Ранее алтайский астролог Алексей Шипунов назвал дату возможного убийства Дональда Трампа и предсказал Павлу Дурову "сделку с дьяволом" и "покушение".