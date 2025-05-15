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Алтайский астролог предрек "поворотное 16 мая" для России, Украины и Европы

15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры российской и украинской делегаций

15 мая 2025, 14:39, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что 16 мая может стать решающим в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Завтра, 16 мая, может быть поворотным для России, Украины и Европы. Зависит от контекста "переговоров" 15 мая", – отметил Шипунов.

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. В Стамбул уже прилетел самолет специального летного отряда "Россия"

От США в качестве посредника на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф заявил, что основными темами переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.

По мнению экспертов, переговоры, скорее всего, ни к чему не приведут, потому что они больше похожи на пиар со стороны Украины, чем на реальный дипломатический процесс. 

"Не видно никаких предпосылок для соглашений. Три года назад работала дипломатия, которая всегда сопровождает любой вооруженный конфликт, а тут чисто голый пиар. Зеленский устраивает очередной цирк, требуя лично Путина", – отметил amic.ru директор Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

Ранее алтайский астролог Алексей Шипунов назвал дату возможного убийства Дональда Трампа и предсказал Павлу Дурову "сделку с дьяволом" и "покушение".

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

"Хрупкий процесс". Эксперты обсуждают интригу грядущих переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Наблюдатели затрудняются предсказать не только результат диалога, но и состав его участников
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Россия Политика европа украина прогнозы

Комментарии 14

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Гость

14:59:26 15-05-2025

И? Открыл Америку.
.

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Гость

15:07:59 15-05-2025

Вот это астролог так астролог! Почти как эксперт, бред которых тут, в новостях, периодически печатают )

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Musik

15:27:09 15-05-2025

Гость (15:07:59 15-05-2025) Вот это астролог так астролог! Почти как эксперт, бред котор... вы не сможете оспорить это мнение.
вот никак.
внимайте и дивитесь.

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Гость

16:51:53 15-05-2025

Musik (15:27:09 15-05-2025) вы не сможете оспорить это мнение.вот никак.внимайте... Так я и не пытаюсь его оспаривать, ибо имею похожую точку зрения "Завтра, 16 мая, может быть поворотным для России, Украины и Европы, а может и не стать". Где мне можно получить диплом астролога?)

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Гость

15:45:33 15-05-2025

Шарлатан. Астрология - лженаука. Без него ясно, что завтра "в зависимости от контекста переговоров" могут что-то объявить. А могут и не объявить....

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Гость

16:01:06 15-05-2025

Я тоже увлекаюсь астрологией и могу сказать, что в этом году где-то с начала июня и прям до сентября будет тепло и часто солнечно и даже жарко. Однако и дожди с ветрами внесут свою лепту. А в сентябре дети в школу пойдут

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Гость

16:02:29 15-05-2025

Толь в астрологи записаться? Где тут очередь, в астрологи? Кто крайний?

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Гость

16:20:15 15-05-2025

Гость (16:02:29 15-05-2025) Толь в астрологи записаться? Где тут очередь, в астрологи? К... Там, где филиал Гидромедцентра Алтайского края.

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=

16:27:32 15-05-2025

"МОЖЕТ СТАТЬ решающим" - то есть неточно?
Тогда сегодняшний день может стать Последним Днём Помпеи, Днём Единения Бетона и Кузнечиков, а так же Великим Днём Обнаружения Нибиру.
Может. Стать.

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Musik

16:59:40 15-05-2025

= (16:27:32 15-05-2025) "МОЖЕТ СТАТЬ решающим" - то есть неточно?Тогда сегодняш... может и реально стать.
но вы об этом не узнаете.
потому что не вашего это ума дело.

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Гость

17:54:58 15-05-2025

Musik (16:59:40 15-05-2025) может и реально стать.но вы об этом не узнаете.потом... Звезды просто так намекать не будут.

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Мусик

18:39:53 15-05-2025

Гость (17:54:58 15-05-2025) Звезды просто так намекать не будут. ... щас такие бифукрации происходят что просто когнитив на излом.
вот читаю неполжывую Рейтерс для вас в переводе: Президенту России Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил сам президент США, передает агентство Reuters.

прикиньте - Донни подвинул Пескова. этож ктоб мог предпокласть!!!

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Sic semper tyrannis

18:04:43 15-05-2025

Musik (16:59:40 15-05-2025) может и реально стать.но вы об этом не узнаете.потом...
Алексей, не надо так болезненно реагировать 🤣

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Мусик

19:29:04 15-05-2025

Sic semper tyrannis (18:04:43 15-05-2025) Алексей, не надо так болезненно реагировать 🤣... вы ашибаетесь.

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