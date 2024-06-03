Алтайский депутат Малинкович выдвинул свою кандидатуру на пост главы Санкт-Петербурга

Заняв должность губернатора, он пообещал создать советское правительство

03 июня 2024, 12:10, ИА Амител

Сергей Малинкович / Фото: соцсети

"Коммунисты России" выдвинули кандидатуру лидера партии, депутата АКЗС Сергея Малинковича на выборы губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "Коммунистов России" в телеграм-канале.

С такой рекомендацией выступило политбюро ЦК партии. Ее единогласно поддержали на собрании горкомитета 2 июня.

Ранее Сергей Малинкович пояснил намерение выдвигаться в губернаторы Санкт-Петербурга, заявив, что это его родной город, который он "любит больше всего на свете". Депутат сообщил, что уже готовит предвыборную программу – ее целью будет возвращение к советскому Ленинграду, комфортному для жизни простых людей, а также создание советского правительства.

Отметим, для Сергея Малинковича это будет не первый опыт участия в избирательной кампании подобного уровня. В 2023 году он баллотировался на выборах губернатора Алтайского края, но смог заручиться поддержкой 4,16% избирателей и занял последнее, четвертое место. В 2022 году политик выдвигал свою кандидатуру на пост главы Тамбовской области и получил последнее место с результатом 1,53% голосов. В 2024 году Малинкович собирал подписи для регистрации на выборах президента России, однако не смог набрать необходимое количество "чистых автографов" (правильных у политика признали 96 тысяч из необходимых ста тысяч).

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре 2024 года. На них уже заявились действующий губернатор Александр Беглов ("Единая Россия"), депутат ЗакС Петербурга Максим Яковлев (ЛДПР), гендиректор технопарка "Корпорация ИнФинТех" Мария Михайлова ("Родина"), глава петербургского отделения партии "Зеленые" Павел Брагин. О намерении баллотироваться заявляли также глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Надежда Тихонова, управляющий партнер "ЕвроМед Клиник" Александр Абдин от Российской партии свободы и справедливости.