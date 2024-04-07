Алтайский коммунист Малинкович считает, что губернаторов нужно вооружить

Научить глав регионов обращаться с оружием он предложил Росгвардии

07 апреля 2024, 09:33, ИА Амител

Пистолет / Фото: pxhere.com

Алтайский политик, председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вооружить российских губернаторов. Его слова передает РИА Новости.

"Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время!" - сказал Малинкович.

Он добавил, что охрана глав регионов не всегда успевает быстро отреагировать на происходящее.

По словам Малинковича, идея пришла к нему после информации о том, что мужчина с ножом напал на убернатора Мурманской области Андрея Чибиса.