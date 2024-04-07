Алтайский коммунист Малинкович считает, что губернаторов нужно вооружить
Научить глав регионов обращаться с оружием он предложил Росгвардии
07 апреля 2024, 09:33, ИА Амител
Пистолет / Фото: pxhere.com
Алтайский политик, председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вооружить российских губернаторов. Его слова передает РИА Новости.
"Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время!" - сказал Малинкович.
Он добавил, что охрана глав регионов не всегда успевает быстро отреагировать на происходящее.
По словам Малинковича, идея пришла к нему после информации о том, что мужчина с ножом напал на убернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
09:39:14 07-04-2024
Оружие должно быть доступно всем.Тогда и права будут равными.
09:50:24 07-04-2024
Бред
09:50:32 07-04-2024
Чем вам не угодила вчерашняя новость? https://www.amic.ru/news/altayskiy-deputat-predlozhil-vydat-gubernatoram-oruzhie-540727#comments
09:56:04 07-04-2024
И одновоеменно надо вооружить благонадежных граждан чтобы преступник знал везде его ждёт ствол.
10:23:24 07-04-2024
Бог создал людей а Сэм Кольт сделал их равными...
10:31:44 07-04-2024
Не знаю. У нас Томенко уже не один год с утра по воскресеньям прогуливается по Ленинскому пешком. С ним 2-3 охранника. Со всеми общается. Никто на него не кидается. Наверно всё таки от человека зависит.
13:15:30 07-04-2024
Гость (10:31:44 07-04-2024) Не знаю. У нас Томенко уже не один год с утра по воскресенья... От населения зависит. Слишком терпеливое. Но отсутствие воды и общественного транспорта уже порождает всякие мысли ...
11:20:25 07-04-2024
Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу на совещании расстрелять! По законам военного времени.
14:02:19 07-04-2024
Гость (11:20:25 07-04-2024) Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу н... Или дать салют по торжественному случаю)
11:44:41 07-04-2024
Сколько терпения у жителей Барнаула по ситуации общественного транспорта.
12:01:27 07-04-2024
А как Вы определите благонадежный гражданин или нет? Или на нем написано? Были случаи когда человек имел кучу наград от государства и поощрений на работе брал в руки оружие и убивал. А губернаторам давать оружие это бред. Они должны заниматься своим делом, а не безопасностью. Давайте еще сантехникам поручим делать ремонт компьютеров.
13:53:40 07-04-2024
Можно уйти с поста красиво
14:22:07 07-04-2024
А что, кто то его у них забрал? По должностной инструкции положено.
14:35:03 07-04-2024
Выполнять свою работу как положено. Решать вопросы социально-экономтческого развития региона. Люди будут ценить и уважать своего руководителя.
15:03:01 07-04-2024
И разрешить расстреливать на месте! Без суда и следствия!
07:40:14 08-04-2024
выдать разрешения всем жителям частных домов оружие для защиты своей территории, и разрешить самооборну внутри своего участка.
Бред? А выдать ствол губеру не служившему в армии не бред?
12:07:57 08-04-2024
Старается Серега, по ветру нос держит. Очень хочет чтоб его на подхват к Единоросам взяли, услужить во всем готов.