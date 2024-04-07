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Алтайский коммунист Малинкович считает, что губернаторов нужно вооружить

Научить глав регионов обращаться с оружием он предложил Росгвардии

07 апреля 2024, 09:33, ИА Амител

Пистолет / Фото: pxhere.com
Пистолет / Фото: pxhere.com

Алтайский политик, председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вооружить российских губернаторов. Его слова передает РИА Новости.

"Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время!" - сказал Малинкович.

Он добавил, что охрана глав регионов не всегда успевает быстро отреагировать на происходящее.

По словам Малинковича, идея пришла к нему после информации о том, что мужчина с ножом напал на убернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Политика

Комментарии 17

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Олег

09:39:14 07-04-2024

Оружие должно быть доступно всем.Тогда и права будут равными.

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Гость

09:50:24 07-04-2024

Бред

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Гость

09:50:32 07-04-2024

Чем вам не угодила вчерашняя новость? https://www.amic.ru/news/altayskiy-deputat-predlozhil-vydat-gubernatoram-oruzhie-540727#comments

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Реzидент

09:56:04 07-04-2024

И одновоеменно надо вооружить благонадежных граждан чтобы преступник знал везде его ждёт ствол.

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Грыша

10:23:24 07-04-2024

Бог создал людей а Сэм Кольт сделал их равными...

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Гость

10:31:44 07-04-2024

Не знаю. У нас Томенко уже не один год с утра по воскресеньям прогуливается по Ленинскому пешком. С ним 2-3 охранника. Со всеми общается. Никто на него не кидается. Наверно всё таки от человека зависит.

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Гость

13:15:30 07-04-2024

Гость (10:31:44 07-04-2024) Не знаю. У нас Томенко уже не один год с утра по воскресенья... От населения зависит. Слишком терпеливое. Но отсутствие воды и общественного транспорта уже порождает всякие мысли ...

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Гость

11:20:25 07-04-2024

Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу на совещании расстрелять! По законам военного времени.

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Гость

14:02:19 07-04-2024

Гость (11:20:25 07-04-2024) Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу н... Или дать салют по торжественному случаю)

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Гость

11:44:41 07-04-2024

Сколько терпения у жителей Барнаула по ситуации общественного транспорта.

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Гость

12:01:27 07-04-2024

А как Вы определите благонадежный гражданин или нет? Или на нем написано? Были случаи когда человек имел кучу наград от государства и поощрений на работе брал в руки оружие и убивал. А губернаторам давать оружие это бред. Они должны заниматься своим делом, а не безопасностью. Давайте еще сантехникам поручим делать ремонт компьютеров.

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Гость

13:53:40 07-04-2024

Можно уйти с поста красиво

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Гость

14:22:07 07-04-2024

А что, кто то его у них забрал? По должностной инструкции положено.

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Нужно просто

14:35:03 07-04-2024

Выполнять свою работу как положено. Решать вопросы социально-экономтческого развития региона. Люди будут ценить и уважать своего руководителя.

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Гость

15:03:01 07-04-2024

И разрешить расстреливать на месте! Без суда и следствия!

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Гость

07:40:14 08-04-2024

выдать разрешения всем жителям частных домов оружие для защиты своей территории, и разрешить самооборну внутри своего участка.
Бред? А выдать ствол губеру не служившему в армии не бред?

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Гость

12:07:57 08-04-2024

Старается Серега, по ветру нос держит. Очень хочет чтоб его на подхват к Единоросам взяли, услужить во всем готов.

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