Алтайский край: 89 лет реформ, строительства, политической борьбы
В наш регион приезжали первые лица страны, он преподносил политические сюрпризы и переживал административные преобразования
28 сентября 2026, 07:15, ИА Амител
28 сентября Алтайский край отмечает свое 89-летие. За эти почти девять десятков лет произошло множество событий — радостных и не очень, было немало свершений, успехов и преобразований. Amic.ru вспомнил некоторые из них, повлиявшие на жизнь нашего региона. Поскольку охватить всю историю в рамках одной статьи невозможно, мы приглашаем читателей дополнить этот список важными, на их взгляд, вехами в комментариях.
1937–1946 годы
Алтайский край был образован 28 сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделили на Новосибирскую область с центром в Новосибирске и Алтайский край с центром в Барнауле. Уже на следующий день, 29 сентября, регион получил первого руководителя — первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Леонида Гусева.
Представительная региональная власть появилась только в декабре 1939-го, когда состоялись выборы в Совет депутатов трудящихся края. Его исполнительный комитет на первой сессии возглавил Николай Смердов.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Более 600 тысяч жителей края ушли на фронт по призыву и добровольцами. Около 300 тысяч погибли или пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 260 человек.
В годы войны на Алтай решением советского правительства эвакуировали более сотни предприятий, в том числе 24 завода союзного значения. В крае появились: Завод транспортного машиностроения ("Трансмаш", на базе оборудования из Сталинграда и Харькова), Барнаульский котельный завод (оборудование было доставлено из Ленинграда), Завод механических прессов (на базе оборудования аналогичного предприятия из Одессы), Алтайский тракторный завод (основу составил почти полностью перевезенный Харьковский тракторный завод) и др. Эвакуированные предприятия во многом определили вектор развития экономики края в послевоенный период и стали ее фундаментом на долгий период.
1947–1956 годы
В 1947-м в Барнауле началось строительство комбината "Химволокно", который в том же году выдал первую продукцию. Предприятие заработало на полную мощность в 1953-м.
В конце 1948 года в Барнауле начал ходить первый трамвай, который связал центр города с вокзалом и многими промышленными предприятиями.
В крае началось освоение целины. Первый эшелон с добровольцами прибыл в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года. Вопрос о целесообразности целинной эпопеи вызывает сегодня горячие споры. Но, как бы то ни было, в 1954–1957 годах на Алтае было организовано 118 совхозов на базе 65 МТС и 426 колхозов. Кроме того, в 3,1 раза увеличились посевные площади, рост производства составил 50% по сравнению с 1953 "предцелинным" годом.
1957–1966 годы
В 1950–1960-е годы Алтайский край пережил административно-хозяйственную перетряску. Советское руководство во главе с Хрущевым затеяло реформу в виде перехода от отраслевого к территориальному принципу управления. В регионе в 1957 году был образован Совет народного хозяйства (совнархоз) Алтайского административного экономического района, что привело к перераспределению промышленных объектов и стало причиной организационных и финансовых проблем.
Позднее, в конце 1962 года, начался новый этап реформы: были укрупнены экономические районы, Алтайский и Кемеровский совнархозы объединили — был создан Кузбасский совнархоз, партийные и советские органы были разделены на промышленные и сельские.
В 1963 году в Барнауле введен в строй новый телецентр с мощной вышкой, что позволило расширить зону приема программ. В 1966 году в крае началось собственное кинопроизводство.
1967–1976 годы
В 1967 году в Алтайском крае началась трансляция программ Центрального телевидения благодаря спутнику связи "Молния-1" (запущен с третьей попытки 23 апреля 1965 года). За эти годы было построено около 25 новых крупных промышленных предприятий.
В 1970 году началась проработка проекта строительства в крае нефтеперерабатывающего завода мощностью 6 млн тонн в год. Если бы проект реализовали, экономика края имела бы нефтяную составляющую, и сегодня наполняемость регионального бюджета была бы иной.
В 1966–1967 годах принят в эксплуатацию Дворец спорта, ныне "Титов-Арена".
В августе 1972 года в Алтайский край приехал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. В результате его визита удалось решить вопрос об открытии в регионе университета и Института садоводства, а также ускорить строительство коксохимзавода в Заринске.
Алтайский государственный университет был открыт в Барнауле в 1973 году. В том же году Алтайская опытная станция садоводства была реорганизована в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.
В 1976 году в краевой столице начато строительство речного вокзала.
1977–1986 годы
После принятия новой советской конституции в 1977 году представительный орган нашего региона стал называться Алтайский краевой совет народных депутатов.
В 1977 году в селе Ключи состоялась первая краевая Олимпиада сельских спортсменов Алтая. В том же году на базе Алтайского госуниверситета Владимиром Кобзевым была организована женская команда по хоккею на траве "Буревестник", которая сегодня известна как "Коммунальщик".
В 1981 году введена в строй 1-я коксовая батарея Заринского коксохимзавода, вторая заработала в 1982 году. Генсек Брежнев сдержал свое слово.
1987–1996 годы
В июне 1987 года прошли последние выборы Алтайского краевого Совета, на которых граждане впервые голосовали за "нерушимый блок коммунистов и беспартийных". Следующие выборы, в 1990 году, были конкурентными и отражали противостояние политических сил, сформировавшихся в период перестройки.
В сентябре 1987 года в Барнауле создан Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.
В 1987 году в барнаульском ДК химиков открылся первый видеосалон, аналогичные заведения вскоре стали появляться в других городах и районах края.
В 1987 году в Барнауле состоялся первый фестиваль "Рок-периферия".
3 июля 1991 года Алтайский край уменьшился в размерах: Верховный Совет РСФСР внес изменения в Конституцию РСФСР, Горно-Алтайская автономная область стала отдельным субъектом Федерации. Позднее название региона было изменено на Республику Алтай.
23 августа 1991 года, после провала ГКЧП, над зданием крайисполкома был снят советский флаг и водружен российский триколор. Сделали это сопредседатели депутатского клуба Константин Емешин и Алексей Сарычев.
8 октября 1991 года президент России Борис Ельцин назначил главой администрации Алтайского края директора совхоза "Логовской" Первомайского района, народного депутата РСФСР Владимира Райфикешта.
В январе 1994-го Райфикешт ушел в отставку, кресло губернатора края занял Лев Коршунов.
В ноябре-декабре 1996 года в крае проходили первые выборы губернатора края —– на них победу одержал Александр Суриков, обошедший Льва Коршунова.
В конце 1996 года на территории Первомайского и Немецкого районов края начала действовать Свободная экономическая зона (СЭЗ) "Алтай", просуществовавшая до 2001 года.
1997–2006
В середине 1990-х социально-экономическая ситуация в Алтайском крае казалась безотрадной. В бюджетных учреждениях работникам порой нечем было платить зарплату. В 1997-м в школах разрешили выдавать часть зарплаты мукой, администрация Бийска в счет зарплаты распорядилась выдавать проездные. Выкручивались кто как мог.
В том же году в Крутихинском районе объявили голодовку учителя, а врачи ЦРБ Быстроистокского района — забастовку. Голодали в знак протеста также работники отделения анестезиологии и реанимации Алейской ЦРБ.
Люди потихоньку зверели. В 1997 году мужское и частично женское население сел Кабаково и Кашино Алейского района сошлись в массовой драке. Участники схватки бились дубинами, кольями, цепями, а также холодным оружием.
Дефолт августа 1998 года ударил по кошелькам жителей региона — подорожали продукты питания, лекарства и другие товары. Ходили слухи о введении продовольственных карточек, но их опроверг губернатор края Александр Суриков.
В 1999 году депутаты краевого Заксобрания вернули представительному органу название Алтайский краевой Совет народных депутатов, внеся соответствующие изменения в региональный устав.
4 апреля 2004 года на выборах губернатора Алтайского края неожиданно для многих победил эстрадный артист Михаил Евдокимов. Краткий период его руководства регионом отмечен политической нестабильностью. Он погиб в результате автокатастрофы 7 августа 2005 года на 319-м километре Чуйского тракта.
С 7 по 25 августа 2005 года должность и.о. главы администрации региона занимал первый зам Евдокимова — Михаил Козлов. 25 августа Алтайский крайсовет утвердил на посту губернатора Александра Карлина, до этого работавшего начальником управления Администрации президента России по вопросам государственной службы.
2007–2016
Губернатор Александр Карлин стремился вовлечь край в крупные федеральные программы, и благодаря налаженным аппаратным контактам в Москве это ему удавалось. Так, постановлением правительства РФ от 3 февраля 2007 года в Алтайском крае создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Она располагается в Алтайском районе, на левом берегу реки Катуни, около горы Красный Камень, ее площадь — 3326 га, граничит с Республикой Алтай.
Но этим дело не ограничилось. 9 февраля 2008 года было подписано постановление кабмина РФ о создании близ села Ая игорной зоны "Сибирская монета".
В 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Александра Карлина в региональное Заксобрание на новый пятилетний срок.
В сентябре 2012 года в край приехал президент России Владимир Путин. Он провел совещание с представителями силовых ведомств в Барнаульском юридическом институте, обсудил нововведения в системе внутренних дел, провел встречу с представителями бизнеса.
2017–2026
В начале 2017 года в крае появилось свое правительство. Впрочем, радикальных перемен это не повлекло — полномочия исполнительной власти региона остались теми же, сохранился объем финансирования, серьезных кадровых перемен это новшество не вызвало.
30 мая 2018 года губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку. Наблюдатели связали это решение с конфликтом с региональными элитами, возрастом и слабыми показателями голосования за "Единую Россию" и Владимира Путина. В тот же день исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Виктор Томенко, до этого занимавший должность врио первого заместителя — председателя правительства Красноярского края.
Новый глава региона неоднократно заявлял о необходимости открытия в крае новых производств и создания рабочих мест. И 15 октября 2019 года в Заринске состоялось открытие крупнейшего за Уралом кожевенного завода. Этот проект, реализуемый базирующейся в Рязани группой компаний "Русская кожа", рассчитан на выпуск почти всех видов кожи: для обуви, одежды, мебели, автомобильных интерьеров, гражданской авиации и ВПК.
Вспыхнувшая в 2020 году пандемия ковида не обошла стороной и Алтайский край: из-за нее регион впервые лишился полноценных Шукшинских дней — многие праздничные мероприятия, включая кинофестиваль, прошли в онлайн-формате. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2021 году.
С мая 2022 года по ноябрь 2023-го проводилась реконструкция путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Все это время движение транспорта в краевой столице было организовано обходными путями.
В 2023 году в крае прошли губернаторские выборы, победу на которых предсказуемо одержал действующий глава региона Виктор Томенко.
В августе 2025 года в крае начались преобразования сельских районов в муниципальные округа. По замыслу инициаторов, эта процедура позволит упростить управление территориями и оптимизировать процесс привлечения средств в муниципалитеты. Однако многие сельчане выражают недовольство реформой, считая, что отсутствие сельсоветов усложнит решение насущных проблем. Впрочем, поживем — увидим.
Главное событие нынешнего года… Впрочем, 2026-й еще не стал историей, поэтому не станем торопить события. Возможно, текущий год еще преподнесет нам сюрприз. Разумеется, приятный.
12:10:18 28-09-2026
А газа до сих пор нет по всему краю! 🤬
13:31:25 28-09-2026
Еще бы транспортную карту заставили принимать к оплате в маршрутках