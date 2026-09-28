Алтайский край: 89 лет реформ, строительства, политической борьбы

Алтайский край был образован 28 сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделили на Новосибирскую область с центром в Новосибирске и Алтайский край с центром в Барнауле. Уже на следующий день, 29 сентября, регион получил первого руководителя — первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Леонида Гусева.

Представительная региональная власть появилась только в декабре 1939-го, когда состоялись выборы в Совет депутатов трудящихся края. Его исполнительный комитет на первой сессии возглавил Николай Смердов.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Более 600 тысяч жителей края ушли на фронт по призыву и добровольцами. Около 300 тысяч погибли или пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 260 человек.

В годы войны на Алтай решением советского правительства эвакуировали более сотни предприятий, в том числе 24 завода союзного значения. В крае появились: Завод транспортного машиностроения ("Трансмаш", на базе оборудования из Сталинграда и Харькова), Барнаульский котельный завод (оборудование было доставлено из Ленинграда), Завод механических прессов (на базе оборудования аналогичного предприятия из Одессы), Алтайский тракторный завод (основу составил почти полностью перевезенный Харьковский тракторный завод) и др. Эвакуированные предприятия во многом определили вектор развития экономики края в послевоенный период и стали ее фундаментом на долгий период.