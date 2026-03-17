Почти 80% жителей Алтайского края 35 лет назад проголосовали за сохранение СССР
В Армении, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии власти бойкотировали всесоюзный референдум
17 марта 2026, 13:00, ИА Амител
17 марта 1991 года состоялся первый и единственный всесоюзный референдум. Жители СССР ответили на один вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"
«В Алтайском крае в референдуме приняли участие 77,9% избирателей. 79,8% из них положительно ответили на вопрос, значившийся в бюллетене», — напоминает "Атмосфера".
За сохранение СССР выступили РСФСР, Казахская ССР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР и Туркменская ССР. А вот в Армении, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии власти бойкотировали референдум.В РСФСР в этот же день провели референдум о введении поста президента России. Участие в нем приняли 75,09% избирателей, поддержали предложение 71,3%. В Алтайском крае приняли участие 77,9% избирателей, из них 69,5% проголосовали за введение поста президента РСФСР.
Первые президентские выборы в России состоялись 12 июня 1991 года. В итоге главой государства стал Борис Ельцин.
8 декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств" (СНГ).
Через несколько дней к СНГ присоединились Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. СССР перестал существовать. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.
13:03:53 17-03-2026
его разрушили те, кому нужно было свой административный ресурс монетизировать и те, кому нужно было легализовать кооператорские миллионы.
сделать это можно было только через демонтаж.
а 80% проголосовавших за сохранение, у них ни ресурса ни денег не было.
13:07:29 17-03-2026
это старичье какое-нибудь, все уже "там", смысл про это писать такой лонгрид??
14:03:46 17-03-2026
Гость (13:07:29 17-03-2026) это старичье какое-нибудь, все уже "там", смысл про это писа... Что создали "младореформаторы" за эти 35 лет капитализма? "Вертикаль", коррупционные схемы и пр. механизмы воровства.
Коммунисты смотрели в будущее и даже дороги были с заделом на 50 лет вперед, а нонешние управленцы поставили на тротуарах дома (Локомотив, Сахаров и пр.) без возможности расширения и парковок
19:37:28 17-03-2026
Гость (14:03:46 17-03-2026) Что создали "младореформаторы" за эти 35 лет капитализма? "В... В СССР-то, конечно, не воровали...
23:17:13 17-03-2026
Гость (14:03:46 17-03-2026) Что создали "младореформаторы" за эти 35 лет капитализма? "В... Потому вернуться в нищету желающих нет.
09:57:40 18-03-2026
Гость (23:17:13 17-03-2026) Потому вернуться в нищету желающих нет....
А ты про возврат к какой нищете говоришь!? К той, в которой не было кредитной пожизненной кобалы? Сегодня люди гораздо нище, нежели раньше и это обнищание усугубляется с каждым днем. В СССР обычные люди пожизненными рабами ипотек и кредитов небыли.
14:12:54 17-03-2026
Гость (13:07:29 17-03-2026) это старичье какое-нибудь, все уже "там", смысл про это писа... Если 35 лет назад голосовали 18летние, им сейчас 52. В основном живые ищо.
18:50:54 17-03-2026
Гость (13:07:29 17-03-2026) это старичье какое-нибудь, все уже "там", смысл про это писа... ещё не все.
13:18:32 17-03-2026
Статья 72.
Каждая союзная республика сохраняет за собой право свободно выйти из состава СССР .
13:30:29 17-03-2026
все началось не с этого референдума а с отравления Сталина масадом и ми6 в 1953 году
они четко работали и работают. Надеюсь Лондон и ТельАвив в итоге заработают себе на голову по батону
13:58:34 17-03-2026
майор (13:30:29 17-03-2026) все началось не с этого референдума а с отравления Сталина м... Еще один персонаж говорил, что Ленин бомбу заложил.
p.s. Когда ничего не можешь будешь винить любого
14:21:20 17-03-2026
майор (13:30:29 17-03-2026) все началось не с этого референдума а с отравления Сталина м... таки да, товарищ майор-отплатили,, неблагодарные"-Иосифу Виссарионовичу за помощь в создании еврейского государства.
14:36:49 17-03-2026
майор (13:30:29 17-03-2026) все началось не с этого референдума а с отравления Сталина м...
товарисч майор, Вы напрасно пренебрегаете ежедневными препаратами.
йосю никто не убивал, ему просто не оказали своевременную помощь, его ближайшие соратники.
так как этот упырь всем надоел и всем надоело бояться.
вот упыри поменьше его и определили
14:56:14 17-03-2026
о как расходились! Сталин один лежал около 7 часов. Любой органический яд за это время разкладывается без следа
а грохнули его за то что он рубль приказал сделать резервной валютой как доллар
и много еще чего было потом
Михаил Сергеевич Горбачев вообще не должен был становиться генеральным секретарем. Там была четкая преемственность. Этот человек умер странным образом накануне. И много кто еще умер из тех кто могли помешать. Все делалось основательно четко и по полочкам
СССР сразу поделили англия и израиль между собой. США отдали ближний восток и нефть
англия поимела золотой запас КПСС -400 тонн злота плюс кучу чего вывезла после
израиль выгреб украину до ручки
а сейчас их борзота дошла до того что Москву бомбить собираются вместе с немцами ляхами и прибалтами. И ведь будут бомбить! и Кремль грабить придут солдаты НАТО если мы с вами ровно на жопе сидеть все будем
15:15:44 17-03-2026
майор (14:56:14 17-03-2026) о как расходились! Сталин один лежал около 7 часов. Любой ор...
товарисч майор, ну перестаньте.
вот ей богу.
после карибского кризиса, всем стало ясно, что выжившие будут по черному завидовать мертвым.
поэтому всеми сторонами было принято принципиальное решение о демонтаже ссср и встройке в капсистему
на это никто из нас даже теоретически никак влиять не мог
15:27:39 17-03-2026
майор (14:56:14 17-03-2026) о как расходились! Сталин один лежал около 7 часов. Любой ор...
Так и Сталин не должен был становиться генсеком. В своем письме к съезду Ленин писал: "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. "
15:30:55 17-03-2026
майор (14:56:14 17-03-2026) о как расходились! Сталин один лежал около 7 часов. Любой ор...
Учитывая последними тенденции, вы действительно думаете, что народ пойдёт защищать кремль от разграбления?
08:58:49 18-03-2026
майор (14:56:14 17-03-2026) о как расходились! Сталин один лежал около 7 часов. Любой ор... Да ,товарищ майор,страну сдали жидам горбачёвские жиды.А дальше никакие референдумы силы уже не имели.Печальный факт в истории нашей страны.
09:10:08 18-03-2026
Анемподист (08:58:49 18-03-2026) Да ,товарищ майор,страну сдали жидам горбачёвские жиды.А дал... сосибатырыч! к 17 марта 1991 года страна уже тютю. Поздно пить боржоми было. Хотя почти 80% хотели назад, но история назад не ходит. так и передай афинохрену с повсекакаем и акакаем.
15:56:22 17-03-2026
В Канаде, США, Австралии живут себе люди веками постепенно и равномерно развиваясь. Почему-то у них не бывает всей вот этой байды бесконечной. Может быть дело-то в людях?
17:56:31 17-03-2026
Гость (15:56:22 17-03-2026) В Канаде, США, Австралии живут себе люди веками постепенно и... Да, в людях. Только век для аборигенов в Австралии, индейцев Сша и др. практически закончился.. Постепенно и равномерно развивались при социализме (практически 70 лет). Поэтому многие страны и по сей день надеются на Россию..
19:17:20 17-03-2026
dok_СФ (17:56:31 17-03-2026) Да, в людях. Только век для аборигенов в Австралии, индейцев...
Долог ли век коренных народов Сибири?
20:30:19 17-03-2026
Гость (15:56:22 17-03-2026) В Канаде, США, Австралии живут себе люди веками постепенно и... В Канаде от эвтаназии добровольно ушли около 100 000 человек. Это вообще рекорд в мире. Не заметно, что там все жизнерадостные.
17:31:20 17-03-2026
17 марта 1991 Союза уже фактически не было. И не было его уже почти 10 лет. А развалило его старичье из Прлитбюро ЦК КПСС! Сейчас происходит то же самое.
18:50:27 17-03-2026
И кто прислушался к этим голосам?
23:14:48 17-03-2026
Гость (14:03:46 17-03-2026) Что создали "младореформаторы" за эти 35 лет капитализма? "В... Трибуна того локомотива так и была впритык к строителей. Гора земли и ржавые баки были красой на сахарова. Еще давай зачесывай.
10:03:55 18-03-2026
Гость (23:14:48 17-03-2026) Трибуна того локомотива так и была впритык к строителей. Гор...
Обязательно было застраивать убогими человейниками?!