Почти 80% жителей Алтайского края 35 лет назад проголосовали за сохранение СССР

В Армении, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии власти бойкотировали всесоюзный референдум

17 марта 2026, 13:00, ИА Амител

17 марта 1991 года состоялся первый и единственный всесоюзный референдум. Жители СССР ответили на один вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"

«В Алтайском крае в референдуме приняли участие 77,9% избирателей. 79,8% из них положительно ответили на вопрос, значившийся в бюллетене», — напоминает "Атмосфера".

За сохранение СССР выступили РСФСР, Казахская ССР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР и Туркменская ССР. А вот в Армении, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии власти бойкотировали референдум.В РСФСР в этот же день провели референдум о введении поста президента России. Участие в нем приняли 75,09% избирателей, поддержали предложение 71,3%. В Алтайском крае приняли участие 77,9% избирателей, из них 69,5% проголосовали за введение поста президента РСФСР.

Первые президентские выборы в России состоялись 12 июня 1991 года. В итоге главой государства стал Борис Ельцин.

8 декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств" (СНГ).

Через несколько дней к СНГ присоединились Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. СССР перестал существовать. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.