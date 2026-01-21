Алтайский край оказался в лидерах по числу Героев России
Всего в России около 500 человек удостоились этого почетного звания
21 января 2026, 20:00, ИА Амител
Одним из регионов с самым большим количеством Героев России стал Алтайский край, наравне с Забайкальем, сообщают "Ведомости".
Всего за четыре года этого почетного звания удостоились 472 участника спецоперации. Самое большое число героев в Краснодарском крае – 15 человек. Второе место разделили Амурская и Волгоградская области, Дагестан, ДНР, Приморье и Татарстан – по 14 человек. В Бурятии насчитывается 13 героев, а в Алтайском крае – 12, сколько же – в Забайкалье.
Самым молодым Героем России стал 19-летний разведчик-снайпер из Алтайского края Илья Каркавин. Он уничтожил восемь единиц техники противника и вывел десятки детей из-под артиллерийского огня. Под минометным обстрелом Илья закрыл собой товарища, а сам получил ранения. Друг нес его 10 км до госпиталя, но спасти Илью не смогли.
Напомним, в 2023 году родителям Ильи Каркавина вручил Золотую Звезду Героя России губернатор Виктор Томенко.
Каркавин Илья Викторович – уроженец Завьяловского района, выпускник Алтайского кадетского корпуса, разведчик-снайпер глубинной разведки.
20:26:55 21-01-2026
Теряем парней.И каких...
21:04:08 21-01-2026
да уж (20:26:55 21-01-2026) Теряем парней.И каких...... И кому это нужно?
01:23:26 22-01-2026
Почему Москвы нет в списках лидеров? Пропорционально населению, там должно быть под сотню героев.
08:00:42 22-01-2026
Гость (01:23:26 22-01-2026) Почему Москвы нет в списках лидеров? Пропорционально населен... Москва не относиться к РФ
09:37:57 22-01-2026
Гость (01:23:26 22-01-2026) Почему Москвы нет в списках лидеров? Пропорционально населен... из Москвы за 1,5 млн и 200 т. ежемесячно не пойдут, это для них не деньги..... патриоты.
10:22:11 22-01-2026
Гость (01:23:26 22-01-2026) Почему Москвы нет в списках лидеров? Пропорционально населен...
Во-первых, мобилизация прошла в основном по регионам, и даже там был упор на деревни, а не на административные центры. Во-вторых, как уже сказали, чаще всего контракты заключали в самых бедных регионах страны, потому что там где можно и так заработать, никто не рвется рисковать жизнью.
09:39:34 22-01-2026
Там давно 5 млн.
13:47:03 22-01-2026
Гость (09:39:34 22-01-2026) Там давно 5 млн.... ТАМ давно гораздо больше.
13:13:14 22-01-2026
Где хуже условия жизни, там ожидаемо и больше добровольцев, и не только.