Алтайский край оказался в лидерах по числу Героев России

Всего в России около 500 человек удостоились этого почетного звания

21 января 2026, 20:00, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru / Антон Федотов

Одним из регионов с самым большим количеством Героев России стал Алтайский край, наравне с Забайкальем, сообщают "Ведомости".

Всего за четыре года этого почетного звания удостоились 472 участника спецоперации. Самое большое число героев в Краснодарском крае – 15 человек. Второе место разделили Амурская и Волгоградская области, Дагестан, ДНР, Приморье и Татарстан – по 14 человек. В Бурятии насчитывается 13 героев, а в Алтайском крае – 12, сколько же – в Забайкалье.

Самым молодым Героем России стал 19-летний разведчик-снайпер из Алтайского края Илья Каркавин. Он уничтожил восемь единиц техники противника и вывел десятки детей из-под артиллерийского огня. Под минометным обстрелом Илья закрыл собой товарища, а сам получил ранения. Друг нес его 10 км до госпиталя, но спасти Илью не смогли.

Напомним, в 2023 году родителям Ильи Каркавина вручил Золотую Звезду Героя России губернатор Виктор Томенко.

Каркавин Илья Викторович – уроженец Завьяловского района, выпускник Алтайского кадетского корпуса, разведчик-снайпер глубинной разведки.