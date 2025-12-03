С Героем России Романом Блиновым простились в Барнауле 2 декабря
Два с половиной года уроженец Алейска считался без вести пропавшим, поэтому прощание с ним состоялось только сейчас
03 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле 2 декабря состоялось прощание с уроженцем Алейска - Героем России Романом Блиновым, который погиб в зоне спецоперации в июне 2023 года, сообщает ГТРК "Алтай".
Роман Андреевич родился в 1986 году в Алейске. Окончил Уссурийское суворовское военное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, проходил службу в ВС РФ, в 2022 году отправился служить по контракту в зону СВО.Два с половиной года военный считался без вести пропавшим, поэтому прощание с ним состоялось только сейчас. На мероприятии собрались десятки людей.
«Не теряя времени, ведя активный огонь, старший лейтенант вступил в активный бой с противником численностью до 30 человек на боевых бронированных машинах», – описывается его подвиг на официальном сайте Алтайского края.
Бой развернулся в районе населенного пункта Нескучное в ДНР 5 июня. Роману удалось уничтожить семь неонацистов, добыть вражеские документы, которые помогли командованию узнать о планах противника. Герой не допустил потерь личного состава, а сам погиб под минометным обстрелом, получив тяжелое осколочное ранение.
Напомним, в сентябре 2025 года в Алейске, на территории школы, где учился Роман Блинов, установили его бюст. В церемонии участвовали губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, сенатор РФ Наталья Кувшинова, которая выступила с эмоциональной речью.
В октябре отец героя Андрей Блинов получил в Москве медаль "Отец солдата". Всего такой награды удостоены около 300 отцов по всей стране.
Также этой осенью по Алтайскому краю гастролировала труппа театра драмы со спектаклем "А в доме том солдата ждут...", который основан, в том числе, на истории Романа Блинова.
15:16:20 03-12-2025
Светлая память! Родным сил.
15:31:46 03-12-2025
Светлая память Герою!
15:38:32 03-12-2025
Родным огромных сил пережить такое горе. Очень-очень страшно хоронить близких людей....здесь еще страшнее....пустой гроб хоронить....
Все же непонятно как-то....два с половиной года считался без вести пропавшим. А как тогда героя России посмертно присвоили и бюст установили, если человека не было в списках погибших...
19:52:03 03-12-2025
Светлая память тебе Рома... Родным и близким мужества и сил.
20:06:32 03-12-2025
Для близких важнее живой, чем Герой России.
02:57:48 04-12-2025
Гость (20:06:32 03-12-2025) Для близких важнее живой, чем Герой России. ... вы какую то гнусность говорите. подумайте прежде, чем такое выдавать
09:58:30 04-12-2025
Гость (02:57:48 04-12-2025) вы какую то гнусность говорите. подумайте прежде, чем такое ...
Если вам медали важнее жизни родных, то сочувствую вашей семье