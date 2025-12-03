С Героем России Романом Блиновым простились в Барнауле 2 декабря

Два с половиной года уроженец Алейска считался без вести пропавшим, поэтому прощание с ним состоялось только сейчас

03 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Роман Блинов / Фото: международный патриотический интернет-проект "Герои страны"

В Барнауле 2 декабря состоялось прощание с уроженцем Алейска - Героем России Романом Блиновым, который погиб в зоне спецоперации в июне 2023 года, сообщает ГТРК "Алтай".

Роман Андреевич родился в 1986 году в Алейске. Окончил Уссурийское суворовское военное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, проходил службу в ВС РФ, в 2022 году отправился служить по контракту в зону СВО.Два с половиной года военный считался без вести пропавшим, поэтому прощание с ним состоялось только сейчас. На мероприятии собрались десятки людей.

«Не теряя времени, ведя активный огонь, старший лейтенант вступил в активный бой с противником численностью до 30 человек на боевых бронированных машинах», – описывается его подвиг на официальном сайте Алтайского края.

Бой развернулся в районе населенного пункта Нескучное в ДНР 5 июня. Роману удалось уничтожить семь неонацистов, добыть вражеские документы, которые помогли командованию узнать о планах противника. Герой не допустил потерь личного состава, а сам погиб под минометным обстрелом, получив тяжелое осколочное ранение.

Напомним, в сентябре 2025 года в Алейске, на территории школы, где учился Роман Блинов, установили его бюст. В церемонии участвовали губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, сенатор РФ Наталья Кувшинова, которая выступила с эмоциональной речью.

В октябре отец героя Андрей Блинов получил в Москве медаль "Отец солдата". Всего такой награды удостоены около 300 отцов по всей стране.

Также этой осенью по Алтайскому краю гастролировала труппа театра драмы со спектаклем "А в доме том солдата ждут...", который основан, в том числе, на истории Романа Блинова.