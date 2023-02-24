На Алтае вручили звезду Героя России родителям погибшего на СВО разведчика

Во время выполнения боевой задачи 19-летний военнослужащий прикрыл собой товарища

24 февраля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru / Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил Золотую Звезду Героя России родителям разведчика Ильи Каркавина, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает правительство региона.

Каркавин Илья Викторович – уроженец Завьяловского района, выпускник Алтайского кадетского корпуса, разведчик-снайпер глубинной разведки. Во время выполнения боевой задачи 19-летний военнослужащий прикрыл собой товарища.

"Мы будем сильными. Мы будем иметь долгую память. О подвигах наших солдат должны узнать земляки, наши сограждане. О подвигах наших солдат должен узнать весь мир!" – подчеркнул Томенко, передавая звезду Героя России родителям павшего воина.

Признательность за воспитание сына выразили родителям Ильи Каркавина его сослуживцы.

"Тяжело подобрать слова: он для нас был таким же сыном и братом. Наш батальон – большая боевая семья, и каждая потеря для нас – невосполнимая утрата. Он всегда останется в нашей памяти. Он всегда в нашем строю!" – отметил исполняющий обязанности командира разведбатальона, где служил молодой человек.

Разведывательная группа, в которую входил Илья, была небольшая: всего три человека. Тем не менее они выполнили десятки боевых задач – десятки единиц уничтоженной техники противника и множество переданных целей.