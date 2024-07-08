В основном преступления мигрантов касались незаконного оборота наркотиков

08 июля 2024, 10:55, Антон Дегтярев

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в число регионов России, где наблюдается рост преступлений мигрантов. Об этом рассказал глава Следкома Александр Бастрыкин на сессии ПМЮФ "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" 27 июня 2024 года.

"Рост миграционных преступлений наблюдается в Самаре, Челябинской области – они выходят в передовики по числу преступлений мигрантов, рост миграционных преступлений идет в Алтайском крае, ЯНАО, Тамбовской, Пензенской, Кемеровской, Курской областях, в Томской, Иркутской и так далее. Такова география преступлений", – сказал глава СКР.

В алтайском Следкоме amic.ru подтвердили, что количество расследованных СК преступлений мигрантов (то есть тех, которые направили в суд) в 2024 году увеличилось. Так, в январе-мае 2024 года следователи направили в суд 13 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года было восемь дел) о совершении 26 преступлений (за пять месяцев 2023-го их было 20). Статистика говорит о том, что в одном уголовном деле, как правило, было больше одного нарушения закона.

В основном преступления мигрантов касались сферы незаконного оборота наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). 15 преступлений из направленных в суд уголовных дел были по тяжким и особо тяжким статьям. За аналогичный период прошлого года таких было 12, пояснили в Следкоме.

"Наиболее часто преступления, совершаемые иностранными гражданами, фиксируются в крупных городах региона, а также в приграничных населенных пунктах. Работа по противодействию преступности мигрантов будет продолжена. Противодействие преступлениям, совершенным мигрантами, является одним из важнейших направлений деятельности Следственного управления СК России по Алтайскому краю", – сказали в СК.

При этом перечисленные преступления – только те, которые относятся к следственному комитету, а не к полиции, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что на сессии ПМЮФ 27 июня Бастрыкин раскритиковал миграционную политику России. По его словам, по всей стране в 2023 году совершили 38 936 преступлений. Число особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 32%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности – на 7,6%, в сфере незаконного оборота наркотиков – на 27,6%, а в сфере экстремистской деятельности – на 147%.

Глава СК призвал изменить миграционную политику государства, обосновать необходимость завоза мигрантов и в идеале сделать так, чтобы Россия существовала за счет внутренней миграции. Но больше всего обсуждений вызвало то, что Бастрыкин назвал российскую Госдуму "Госдурой" за бездействие по принятию необходимых законов в сфере миграционного законодательства. Подробнее о том, что сказал глава российского Следкома, можно прочитать здесь.