Алтайский край попал в число регионов России, где растет преступность среди мигрантов
В основном преступления мигрантов касались незаконного оборота наркотиков
08 июля 2024, 10:55, Антон Дегтярев
Алтайский край вошел в число регионов России, где наблюдается рост преступлений мигрантов. Об этом рассказал глава Следкома Александр Бастрыкин на сессии ПМЮФ "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" 27 июня 2024 года.
"Рост миграционных преступлений наблюдается в Самаре, Челябинской области – они выходят в передовики по числу преступлений мигрантов, рост миграционных преступлений идет в Алтайском крае, ЯНАО, Тамбовской, Пензенской, Кемеровской, Курской областях, в Томской, Иркутской и так далее. Такова география преступлений", – сказал глава СКР.
В алтайском Следкоме amic.ru подтвердили, что количество расследованных СК преступлений мигрантов (то есть тех, которые направили в суд) в 2024 году увеличилось. Так, в январе-мае 2024 года следователи направили в суд 13 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года было восемь дел) о совершении 26 преступлений (за пять месяцев 2023-го их было 20). Статистика говорит о том, что в одном уголовном деле, как правило, было больше одного нарушения закона.
В основном преступления мигрантов касались сферы незаконного оборота наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). 15 преступлений из направленных в суд уголовных дел были по тяжким и особо тяжким статьям. За аналогичный период прошлого года таких было 12, пояснили в Следкоме.
"Наиболее часто преступления, совершаемые иностранными гражданами, фиксируются в крупных городах региона, а также в приграничных населенных пунктах. Работа по противодействию преступности мигрантов будет продолжена. Противодействие преступлениям, совершенным мигрантами, является одним из важнейших направлений деятельности Следственного управления СК России по Алтайскому краю", – сказали в СК.
При этом перечисленные преступления – только те, которые относятся к следственному комитету, а не к полиции, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что на сессии ПМЮФ 27 июня Бастрыкин раскритиковал миграционную политику России. По его словам, по всей стране в 2023 году совершили 38 936 преступлений. Число особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 32%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности – на 7,6%, в сфере незаконного оборота наркотиков – на 27,6%, а в сфере экстремистской деятельности – на 147%.
Глава СК призвал изменить миграционную политику государства, обосновать необходимость завоза мигрантов и в идеале сделать так, чтобы Россия существовала за счет внутренней миграции. Но больше всего обсуждений вызвало то, что Бастрыкин назвал российскую Госдуму "Госдурой" за бездействие по принятию необходимых законов в сфере миграционного законодательства. Подробнее о том, что сказал глава российского Следкома, можно прочитать здесь.
10:59:40 08-07-2024
Может надо разбираться
11:05:12 08-07-2024
Бастрыкин безусловно прав... Не нади их сюда пускать... Проживание только вне населенного пункта за счет работодателя. Проезд на работу - с работы транспортом работодателя. Никаких контактов с населением... Только на таких условиях их можно ввозить в страну... Отработал-получил деньги и домой
21:45:28 08-07-2024
Костя (11:05:12 08-07-2024) Бастрыкин безусловно прав... Не нади их сюда пускать... Прож... Мне дочь видео присылала. Приезжает автобус, по двое строем идут на площадку, работают, вечером так же и отдыхать. На Ваське.
11:50:15 08-07-2024
Вообще не понятно, неужели они (эмигранты) рабы и дешевая раб.сила? Где-то никак не отрегулируют экономику или по сей день уповают на рынок для такого огромного государства..
12:22:57 08-07-2024
Опять статья ражигающая ненависть к эмигрантам, ну, ну, нам жить вообще то с ними.
12:49:39 08-07-2024
Гость (12:22:57 08-07-2024) Опять статья ражигающая ненависть к эмигрантам, ну, ну, нам ... Они ее сами разжигают, без всяких статей
13:02:50 08-07-2024
Гость (12:22:57 08-07-2024) Опять статья ражигающая ненависть к эмигрантам, ну, ну, нам ... Если хотите с ними жить, то езжайте в Азию и живите. А мы не хотим. Если отделились в 90-м году, то пусть и живут отдельно и работают у себя. А нам приезжие преступники не нужны, своих хватает.
23:33:36 08-07-2024
Гость (12:22:57 08-07-2024) Опять статья ражигающая ненависть к эмигрантам, ну, ну, нам ... Нам не жить с ними. Нам их выгонять!!!!
19:43:59 09-07-2024
Гость (12:22:57 08-07-2024) Опять статья ражигающая ненависть к эмигрантам, ну, ну, нам ... Можете вообще в Таджикистан ехать и жить там,если хотите. А я хочу жить в России .И чтоб приезжие уважали законы страны,в которую припёрлись.Я их не звал . А вот кто завозит,с того и надо по всей строгости закона спросить
12:36:22 08-07-2024
Гость (12:22:57 08-07-2024) Опять статья ражигающая ненависть к эмигрантам, ну, ну, нам ... Эмигрант - это будете Вы, если уедете из страны. А речь идет о мигрантах - те, кто приехал к нам.
12:50:36 08-07-2024
Гость (12:36:22 08-07-2024) Эмигрант - это будете Вы, если уедете из страны. А речь идет... А к ним ненависть разжигать можно, правда ведь? Все ок? Этожесовсемдругоедело, да?
14:00:36 08-07-2024
Гость (12:50:36 08-07-2024) А к ним ненависть разжигать можно, правда ведь? Все ок? Этож... Это просто разъяснение. Разве это непонятно? А Вы своей истерикой ничего не разжигаете?
12:58:30 08-07-2024
Гость (12:36:22 08-07-2024) Эмигрант - это будете Вы, если уедете из страны. А речь идет... и к тем, и к тем разжигают
13:09:53 08-07-2024
Мигрант с юга = аккупант. Приезжают семьями якобы работать , а тем временем не успев получить всей семьей паспорта граждан РФ, всей этой семьей тут же идут получать разрешение на получения оружия... Данный факт в г.Бврнауле был опубликован в тк депутатом ГД РФ Делягиным.
13:13:03 08-07-2024
ненависть не статья разжигает , а сами приезжие своим поведением и полном неуважении к нашей стране и нашим порядкам. Не надоело старая шарманка: разжигание межнациональной розни... статьи пытаются разжечь рознь.... А ничего , что эти приезжие себя так поставили?? Мало того что больше половины незаконно тут , или за взятку, сами не бельмес по русски и не собираются асеммилироваться тут , а начинают свои порядки вводить и навязывать законы. Ни дня без драк с ними , толпами нападают на местных, ведут себя вызывающе . Пристают к прохожим, к нашим девушкам, галдят во все горло на своем языке, черт его пойми чего он говорит. Где власти, где порядок в старне??? Властям пофигу , они видите ли главное услышали что их "Госдурой " назвали. Вот этопроблема так проблема. А в реальности это факт и есть . Значит сами себя будем защищать , как уже сделали в регионе - силой отстаивали детскую площадку, которую оккупировали мигранты..
13:58:45 08-07-2024
гость (13:13:03 08-07-2024) ненависть не статья разжигает , а сами приезжие своим поведе... На всё нехорошее поведение мигрантов, что вы описали, есть статья в УК. А кто её должен применить, а? Мы с вами? Или может Бастрыкин знает? Давайте у него спросим.
14:52:02 08-07-2024
Гость (13:58:45 08-07-2024) На всё нехорошее поведение мигрантов, что вы описали, есть с... у него спросили, он ответил что надо ужесточать миграционную политику , и решает это Госдума, но принимающая решения сторона в лице госдумы обиделась на Бастрыкина, за то, что он озвучил мнение народа насчет них. . А то , что есть проблема с мигрантами - так Дума все в ладушки с ними играют, и думают, как же бедным мигрантикам жизнь получше сделать у нас. Потому что их инетерсует только политическая сторона,а так как ни они , ни их деточки не соприкасаются с ними , то и проблемы они не видятв этом . Как правильно ктото ранее писал - они в своих бронированных авто по платной трассе на рублевку в свои дворцы, и не видят мигрантского беспредела.
13:24:06 08-07-2024
Зарплата растет медленно, зато растет преступность среди мигрантов. Что тут скажешь?
23:37:36 08-07-2024
Гость (12:50:36 08-07-2024) А к ним ненависть разжигать можно, правда ведь? Все ок? Этож... Я так понимаю вы и есть один из мигрантов
11:01:32 09-07-2024
Мигранты в России, а позже эмигранты в России, это следствие. А кто подумал о причинах?