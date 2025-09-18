НОВОСТИОбщество

Алтайский край вошел в десятку регионов России с высоким уровнем наркомании

Проблема наркозависимости по-прежнему остается одной из самых острых для ряда субъектов страны

18 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Наркотики – зло / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Наркотики – зло / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минздрав России опубликовал данные по наркозависимости за 2024 год, и в тревожном списке субъектов страны с наибольшим числом новых диагнозов оказался Алтайский край. Регион занял восьмую строчку рейтинга с показателем 13,7 случая на 100 тысяч населения – столько же зафиксировано в Еврейской автономной области.

Лидером списка стал Хабаровский край, где показатель достиг 19,6 случая. Далее идут Новосибирская область (18,4) и Свердловская (17,7). В пятерку также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Высокие показатели зарегистрированы в Рязанской и Новгородской областях, пишет РИА Новости.

В то же время в ряде регионов статистика выглядит гораздо спокойнее. В Чувашской Республике показатель составил всего 1,4 случая, в Белгородской области – 3,2, в Оренбургской – 3,4. А в Ненецком и Чукотском автономных округах в 2024 году не зарегистрировали ни одного случая наркомании.

Ранее Бийский городской суд вынес приговор 13 уроженцам стран ближнего зарубежья по делу о сбыте наркотиков в ряде регионов РФ.

Мимопроходящий

15:36:54 18-09-2025

Ну вот, а говорите краю гордиться нечем!! Можем же когда захотим!!!

Гость

21:00:14 18-09-2025

у нас ОЧЕНЬ хорошо тут работает наркоконтроль и полиция, выявление и тд. Просто в других регионах хуже в этом отношении - не умеют выявлять и ловить

