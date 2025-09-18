Алтайский край вошел в десятку регионов России с высоким уровнем наркомании

Проблема наркозависимости по-прежнему остается одной из самых острых для ряда субъектов страны

Минздрав России опубликовал данные по наркозависимости за 2024 год, и в тревожном списке субъектов страны с наибольшим числом новых диагнозов оказался Алтайский край. Регион занял восьмую строчку рейтинга с показателем 13,7 случая на 100 тысяч населения – столько же зафиксировано в Еврейской автономной области.

Лидером списка стал Хабаровский край, где показатель достиг 19,6 случая. Далее идут Новосибирская область (18,4) и Свердловская (17,7). В пятерку также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Высокие показатели зарегистрированы в Рязанской и Новгородской областях, пишет РИА Новости.

В то же время в ряде регионов статистика выглядит гораздо спокойнее. В Чувашской Республике показатель составил всего 1,4 случая, в Белгородской области – 3,2, в Оренбургской – 3,4. А в Ненецком и Чукотском автономных округах в 2024 году не зарегистрировали ни одного случая наркомании.

Ранее Бийский городской суд вынес приговор 13 уроженцам стран ближнего зарубежья по делу о сбыте наркотиков в ряде регионов РФ.