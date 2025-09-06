13 участников ОПГ осудили в Алтайском крае за сбыт наркотиков

Преступники работали сразу в нескольких городах России

06 сентября 2025, 09:42, ИА Амител

Бийский городской суд вынес приговор 13 уроженцам стран ближнего зарубежья по делу о сбыте наркотиков в ряде регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Наркоторговцы распространяли наркотики, метадон и героин, в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле и Кемерове. Их деятельность пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю в конце 2022 года при силовой поддержке спецназа "Гром".

Следователи установили, что в марте 2022 года двое злоумышленников организовали наркосообщество для сбыта наркотиков через один из теневых интернет-магазинов. В криминальную схему они вовлекли еще 13 человек. У наркосбытчиков нашли около 400 граммов героина и порядка 300 граммов метадона.

Подельникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет. Организаторы получили срок еще в 2024 году – 13 и 11 лет лишения свободы.