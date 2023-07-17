Алтайский край вошел в десятку самых перспективных регионов развития санаториев

Всего в Алтайском крае работает 41 санаторно-курортная организация. Общее число мест для размещения — 8,4 тысячи единиц, а занято в отрасли более 5 тысяч человек

17 июля 2023, 23:18, ИА Амител

Фото: все-санатории.рф

Алтайский край вошел в топ-10 регионов России по перспективности развития санаторно-курортного туризма. Как сообщает пресс-служба правительства региона, край занял девятое место в рейтинге.

Всего в Алтайском крае работает 41 санаторно-курортная организация. Общее число мест для размещения – 8,4 тысячи единиц, а занято в отрасли более 5 тысяч человек. Флагманом является город-курорт Белокуриха – он уже 11 лет признается лучшим курортом федерального значения.

По данным властей, среднегодовая загрузка номерного фонда алтайских санаториев составляет около 80%. Летом она достигает 100%.