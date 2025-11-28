Алтайскому краю не хватает около 300 специалистов для работы в домах культуры в селах

В Алтайском крае ощущается дефицит около 300 работников культуры для сельских домов культуры.

28 ноября 2025, 06:30, ИА Амител

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: АКЗС

Государственным учреждениям культуры Алтайского края не хватает около 300 специалистов для работы в сельских ДК. Об этом 26 ноября в ходе правительственного часа АКЗС сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

По ее словам, с этого года действует программа "Земский работник культуры". По ней специалистам, переехавшим работать в села или малые города, выплачивают по 1 млн рублей. Алтайский край привлек по этой программе 12 квалифицированных работников. Однако учреждениям все равно не хватает около 300 специалистов. Выпускники профильных вузов в Алтайском крае, по словам Елены Безруковой, уходят работать в ивент-сферу, где больше доходы. Если говорить о зарплате, то сейчас ее средний уровень у работников культуры в Алтайском крае – 52,2 тысячи рублей. За этот год она выросла на 14%.

Елена Безрукова отметила, что в сфере культуры в Алтайском крае работает более девяти тысяч человек. 7,5 тысячи из них – это работники муниципальных учреждений культуры. Также министр сообщила депутатам, что в 2025 году в регионе собираются построить и отремонтировать 77 объектов культуры. Более 80% объектов – это сельские дома культуры.

В ближайшие четыре года по нацпроекту "Семья" планируется отремонтировать не менее 11 учреждений отрасли, оснастить оборудованием 17 музеев, два театра, филармонию, закупить инструменты в 30 школ искусств, создать 12 модельных библиотек. Отметим, что по нацпроекту "Культура", который действовал в 2019-2024 годах, отремонтировано 16 объектов, по программе "Культура малой родины" модернизировано 36 культурных учреждений, обновлена материально-техническая база в 109 ДК.