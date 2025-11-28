Алтайскому краю не хватает около 300 специалистов для работы в домах культуры в селах
В Алтайском крае ощущается дефицит около 300 работников культуры для сельских домов культуры.
28 ноября 2025, 06:30, ИА Амител
Государственным учреждениям культуры Алтайского края не хватает около 300 специалистов для работы в сельских ДК. Об этом 26 ноября в ходе правительственного часа АКЗС сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.
По ее словам, с этого года действует программа "Земский работник культуры". По ней специалистам, переехавшим работать в села или малые города, выплачивают по 1 млн рублей. Алтайский край привлек по этой программе 12 квалифицированных работников. Однако учреждениям все равно не хватает около 300 специалистов. Выпускники профильных вузов в Алтайском крае, по словам Елены Безруковой, уходят работать в ивент-сферу, где больше доходы. Если говорить о зарплате, то сейчас ее средний уровень у работников культуры в Алтайском крае – 52,2 тысячи рублей. За этот год она выросла на 14%.
Елена Безрукова отметила, что в сфере культуры в Алтайском крае работает более девяти тысяч человек. 7,5 тысячи из них – это работники муниципальных учреждений культуры. Также министр сообщила депутатам, что в 2025 году в регионе собираются построить и отремонтировать 77 объектов культуры. Более 80% объектов – это сельские дома культуры.
В ближайшие четыре года по нацпроекту "Семья" планируется отремонтировать не менее 11 учреждений отрасли, оснастить оборудованием 17 музеев, два театра, филармонию, закупить инструменты в 30 школ искусств, создать 12 модельных библиотек. Отметим, что по нацпроекту "Культура", который действовал в 2019-2024 годах, отремонтировано 16 объектов, по программе "Культура малой родины" модернизировано 36 культурных учреждений, обновлена материально-техническая база в 109 ДК.
08:31:56 28-11-2025
А еще медиков, учителей, правоохранителей и прочих категорий работников.
Спасибо губернатору, правительству и эффективным менеджерам за рост и продвижение Алтайского края.
10:12:17 28-11-2025
Гость (08:31:56 28-11-2025) А еще медиков, учителей, правоохранителей и прочих категорий... Я бы это все вывел в кавычки....
08:35:40 28-11-2025
Нужно как с медиками - учился на бюджете, будь добр, отработай.
08:37:04 28-11-2025
Ой свистит,52,2 тысячи рублей в месяц да в селе, палкой пришлось бы отгонять желающих без всяких там программ,а тут найти не могут.Наверно министр годовую сумму выплат озвучила и из за этого не кто не хочет идти туда работать
09:12:22 28-11-2025
Это чистосердечное признание, перед вынесением приговора. Ждём вынесения приговора.
09:33:39 28-11-2025
Испытываю чувство стыда когда в телеэфире идет реклама о продаже в ДК Сибэнергомаш и Моторщиках обуви, рыбы, шуб, меда (ну где еще продавать как не в ДК, для этого они и нужны). Зачем лишняя культура населению? На улицах чистота, водители вежливые, от детей на улицах только извините и пожалуйста слышно. Так Министерство нашу культуру развивает что дальше страшно...
09:34:08 28-11-2025
выплачивают по 1 млн рублей
-------------
что 1 млн руб вчера, то сегодня это уже 700 руб - инфляция...
09:43:01 28-11-2025
А в Америке есть Дома Культуры в посёлках?
Мне кажется, что сие просто притянуто за уши не имеет никакого отношения к реальности.
10:01:00 28-11-2025
Гость (09:43:01 28-11-2025) А в Америке есть Дома Культуры в посёлках?Мне кажется, ч... В америке вместо ДК в посёлках церкви. А у нас в ДК сельских действительно центр общественной жизни.
16:42:17 28-11-2025
Гость (10:01:00 28-11-2025) В америке вместо ДК в посёлках церкви. А у нас в ДК сельских... В юэсэй салуны
10:21:43 28-11-2025
может все-таки попробовать платить?
18:42:50 28-11-2025
52 тыс у работника культуры? бред полный
ставка баяниста аккомпаниатора 29 тыс, а берут в ДК работать на полставки
18:45:17 28-11-2025
самые нищенские зарплаты - в культуре, только у Безруковой все хорошо