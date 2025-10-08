Когда откроется Музей военной истории, который восстановили вплоть до каждого кирпича?

В историческом здании на проспекте Комсомольском в Барнауле скоро появятся первые экспозиции

08 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Отреставрированный Музей военной истории в Барнауле / Фото: amic.ru

Все строительные работы по реставрации исторического здания по адресу пр. Комсомольский, 73б, завершены. Об этом сообщил замминистра строительства Алтайского края Игорь Спивак. Архитектурный памятник, где в 2018 году произошел пожар, начали восстанавливать в 2022-м.

Строительство полностью закончено, вплоть до благоустройства и отделки: сейчас в здании завершают монтаж первых экспозиций. Совсем скоро здесь откроется Музей военной истории. О том, когда он распахнет свои двери и какие залы будут там работать, – в материале amic.ru.

"Один из самых масштабных и красивых объектов за последние годы"

Кирпичное историческое здание 1907 года постройки, расположенное на Обском бульваре, всегда принадлежало Алтайскому государственному краеведческому музею. Но долгое время его сдавали в аренду общественным организациям. Так было до 2018 года, когда на объекте вспыхнул пожар.

Решение о начале восстановительных работ принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. И к октябрю 2025-го эти работы завершены.

«По сути, в неизменном виде остались только основные несущие стены. Был укреплен фундамент, полностью изменено благоустройство с учетом водоотводов, заменены все перекрытия, выполнен ремонт входных групп, окон и дверей. По всем нормам и требованиям проложены новые инженерные коммуникации. Учитывая, что это объект культурного наследия, была проделана кропотливая работа. Объект восстановлен», – сообщил замглавы регионального Минстроя.По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, Минстрой региона и Единый стройзаказчик Алтайского края курировали работы от начала и до конца, поскольку объект был сложным и требовал серьезных компетенций.

«Это один из самых масштабных, сложных и красивых объектов за последние годы», – отметила глава Минкульта.Она пояснила, что формально Музей военной истории будет военно-историческим отделом краеведческого музея. Он начнет свою работу до конца 2025 года. Первыми откроются несколько залов, где уже монтируют масштабные интерактивные экспозиции. Остальные помещения музея станут доступны гостям чуть позже, в начале следующего года.

Отреставрированный Музей военной истории в Барнауле / Фото: amic.ru

От тыла до фронта и от войны 1812 года до СВО

В первую очередь будут открыты экспозиции на втором этаже, рассказала Елена Безрукова.

«Первая экспозиция, которая откроется, будет посвящена Великой Отечественной войне. Вернее, это будут две экспозиции: одна посвящена тылу, другая – фронту. Кроме того, в числе первых откроется и экспозиция, посвященная специальной военной операции. Также введем в эксплуатацию выставочный зал, который будет работать под сменные выставки», – объяснила министр.В залах, посвященных Великой Отечественной войне, уже можно увидеть основу будущих экспозиций. Например, в "тыловой" секции установили избу и заводской станок. Для посетителей это будет полное погружение, убеждена директор краеведческого музея Наталья Вакалова.

«В избе будет сидеть почтальон, который принес в семью повестку. Станок скоро начнет работать: можно будет увидеть, как производились боеприпасы. На потолке установлены медиапроекторы, которые будут дополнять экспонаты. Например, мы будем не просто смотреть на станок, а видеть настоящий цех, где трудятся люди. Это наша цель – создать такую экспозицию, где люди бы полностью погрузились в атмосферу тыла военного времени», – рассказала руководитель.

То же самое и во "фронтовой" части: тут уже поставили макет окопа в натуральную величину. В частности, здесь гостям будут рассказывать о подвиге 28 панфиловцев.

«Музей уже получил манекены с реальными лицами бойцов. На экран будет выводиться танковое сражение, что позволит человеку погрузиться уже в военную атмосферу той эпохи. В этом зале мы будем рассказывать о родах войск, о концлагерях, о наших участниках ВОВ и о Победе», – пояснила директор.Кстати, два зала, находящиеся рядом, будут соединены макетом вагона военной эпохи: важность железной дороги в достижении Победы неоценима.

В дальнейшем в музее появятся зал Первой мировой и гражданской войн, зал воинов-интернационалистов, а также отдельная экспозиция, посвященная войнам в Афганистане и Чечне. По словам Вакаловой, появится и "Зал Победы", где будут перечислены фамилии всех, кто отправлялся воевать с Алтая, начиная с войны 1812 года и заканчивая спецоперацией.

Отреставрированный Музей военной истории в Барнауле / Фото: amic.ru

Бережно к каждому кирпичу

По словам Игоря Спивака, подрядчику пришлось не только строго выдерживать изначальный вид здания, но и учитывать современные требования: установить системы охраны и пожарной безопасности.

Здание изначально строили как госпиталь, сейчас его впервые переделали специально под музейные нужды, рассказал директор подрядной организации Сергей Зябкин. Некоторые оконные проемы были давно заложены – их вновь открыли и вставили оконные рамы. Все детали восстановлены в том виде, в котором и задумывались еще сто лет назад. Особое внимание уделили кирпичам – новых здесь практически нет.

Отреставрированный Музей военной истории в Барнауле / Фото: amic.ru

«Почти весь кирпич – тот, который и был здесь изначально. Механически чистить его запрещено, мы делали это специальными составами, которые проводят очень деликатную очистку, никак не влияя на прочность. Тот кирпич, который разрушился из-за времени или по вине человека, мы заменяли донорским. Это кирпичи того же состава и года производства, полностью идентичные. У нас была своя материальная база с других объектов, потому что мы уже долго занимаемся реставрациями. Практически весь свой запас мы израсходовали, работая над музеем», – поделился Зябкин.Масштабные работы прошли и на территории вокруг музея. В процессе рабочие выяснили, что здание успело на 60 сантиметров "утонуть" в благоустройстве, которое проводили за долгие годы. Подрядчику пришлось понизить уровень, чтобы вновь обнажить нижний "пояс" строения, как архитектор и задумывал.

Изначально на реставрацию объекта выделили более 200 млн рублей из краевого бюджета. Как пояснил Спивак, сложности, возникшие в ходе работ, потребовали от региона дополнительных вложений. Об этом же недавно говорил и губернатор Виктор Томенко в эфире "Вестей Алтай". Глава региона отметил, что это нормально для реконструкции исторических зданий.

«Как только строители заходят на такие объекты, они открывают массу того, что проектировщики не смогли предусмотреть, когда это было недоступно», – сказал Томенко.Конечную стоимость реконструкции пока не называют: она станет известна чуть позднее, накануне официального открытия.