Библиотеки и школы. Какие объекты культуры обновят в Алтайском крае в 2025 году

Ремонтируют здания учреждений в рамках нескольких нацпроектов

06 октября 2025, 07:25, ИА Амител

Ремонт Дома культуры в селе Целинном / Фото: Министерство культуры Алтайского края

Каждый год в Алтайском крае тратят сотни миллионов рублей на развитие культуры. На эти средства ремонтируют и строят библиотеки, школы, концертные залы, ДК по всему региону. Благодаря поддержке правительства Алтайского края обновленные объекты позволяют сделать культурную жизнь в районах и городах более насыщенной и богатой. В 2025 году работы проходят на 63 объектах культуры с участием средств федерального, краевого и местного бюджетов. Рассказываем, какие именно дома культуры и библиотеки после реконструкции и ремонта откроют в 2025 году.

Национальный проект "Семья"

Новый нацпроект начал действовать с этого года. Благодаря ему выдающееся культурное наследие России должно стать еще более доступным всем жителям страны. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры культуры, которая играет ключевую роль в формировании духовно-нравственных основ общества.

В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Семья" федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" уже отремонтировали модельную библиотеку в Егорьевском районе. На все обновления направили около 15 миллионов рублей. Помимо новой мебели и оборудования, трое сотрудников библиотеки в рамках нацпроекта прошли переподготовку.

Также идет капитальный ремонт детской школы искусств в Косихе. Все работы должны завершить до 31 октября. Подрядчик уже полностью закончил демонтажные работы, отремонтировал кровлю, восстановил стены фасада, завершил работы в подвале. Кроме того, установили окна, запустили систему отопления и начали выполнять чистовую отделку помещений. Дизайн школы искусств в Косихе разработали студенты факультета визуальных искусств и цифровых технологий Алтайского государственного института культуры. В 2026 году в рамках нацпроекта "Семья" планируется приобрести для учреждения оборудование и музыкальные инструменты.

15 миллионов рублей направлено на капитальный ремонт Тальменского Дома культуры. Здесь работает почти 40 клубных формирований. В здании занимаются два заслуженных коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края. Ремонт рассчитан на два года и будет завершен в 2026-м.

Краевая адресная инвестиционная программа

В этом году на средства краевого бюджета обновят сразу 17 важных объектов.

Например, в Барнауле продолжается реставрация здания военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея. В настоящее время основные работы завершены, идет монтаж экспозиции. Открыть музей планируют до конца года. В здании будет работать военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Сначала там откроют два зала, посвященные Великой Отечественной войне – "Фронт" и "Тыл", а также зал по тематике СВО. Кроме них, появятся зал локальных войн, общий зал памяти, зал сменных выставок, который расположится на втором этаже. Всего на реализацию проекта из краевого бюджета направили более 300 миллионов рублей.

Ремонт дома культуры в селе Косиха / Фото: Минкульт Алтайского края

В августе закончили ремонт зрительного зала Дома культуры в селе Тогул. По поручению губернатора края Виктора Томенко объект был включен в перечень мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов на 2024 и 2025 годы. На обновление Тогульского Дома культуры из краевого бюджета было направлено 42,5 миллиона рублей.

В селе Озерки Тальменского района завершены основные работы по капитальному ремонту Дома культуры. В рамках контракта уже сделали фасад: его утеплили, провели вентиляцию, обшили специальными панелями. Также строители заменили кровельное полотно, восстановили кирпичную кладку, произвели устройство отмостки. В здании заменили окна, наружные двери, отремонтировали сантехнические узлы. На работы из краевого бюджета направили около 30 миллионов рублей.

Также в 2025 году ведутся работы по ремонту домов культуры в селе Камыши Немецкого национального района, в селе Колыванском Павловского района, поселке Кировском Топчихинского района, селе Зеленый Луг Родинского района, селе Дмитро-Титовском Кытмановского района, селе Покровка Локтевского района, поселке Майском Романовского района, селе Угловском Угловского района и городе Рубцовске.

Также за краевые средства проводится ремонт в четырех детских школах искусств: в селах Солтон и Табуны, рабочем поселке Благовещенка. В селе Родино обновленная новая школа искусств открыла двери для посетителей еще в феврале.

Также, по сведениям краевого Минкульта, завершены работы по капитальному ремонту крыши памятника архитектуры "Торговый дом А.И. Винокурова" в городе Камне-на-Оби.

"Комплексное развитие сельских территорий" и местные инициативы

В рамках еще одной государственной программы идут работы по реконструкции районного Дома культуры в селе Кулунда и капитальный ремонт здания Многофункционального культурного центра в селе Целинном. Например, объект в Кулунде построили в 1962 году. На его реконструкцию выделили 232 миллиона рублей. И в эту сумму входит не только внутренняя и внешняя отделка.

На Дом культуры в Целинном направили почти 200 миллионов рублей. В здании Многофункционального культурного центра, кроме Дома культуры, размещены библиотека, историко-краеведческий музей, а также Центр физической культуры и массового спорта. Поэтому большая часть районных спортивных и культурно-досуговых мероприятий проходят именно в этом здании. Всего в Доме культуры занимаются более 400 человек. Все работы будут завершены в ближайшие месяцы и обновленный РДК сможет принимать посетителей уже к концу 2025 года.

В рамках проекта поддержки местных инициатив в текущем году реализуют 43 мероприятия. В основном эти средства направят на текущий ремонт домов культуры в районах края.