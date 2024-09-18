Аналитики МТС выяснили, что летний туризм в российских горах становится популярнее

В десятке лидеров курорт "Манжерок" и Белокуриха

18 сентября 2024, 17:45, ИА Амител

Горы, покрытые лесом / Фото: wirestock / freepik.com

В летнем сезоне 2024 года российские горные курорты стали еще более популярным направлением для отдыха. Совместное исследование цифровой экосистемы МТС и Министерства экономразвития России показало, что количество поездок на горнолыжные комплексы (ГЛК) выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи, куда входят курорты "Роза Хутор", Красная Поляна и "Газпром Поляна". На этот регион пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК.

Второе место занял горноалтайский курорт "Манжерок", на долю которого пришлись 15% всех летних поездок россиян. Тройку лидеров замыкает "Архыз" в Карачаево-Черкесии с 14% визитов.

Интересно отметить, что город-курорт Белокуриха Алтайского края, известный своими минеральными источниками, вошел в топ-10 самых популярных направлений для летнего отдыха.

ТОП-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 г., доля от всех поездок на ГЛК / Данный предоставлены аналитиками МТС

Анализ данных показал, что 66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем без ночевок. Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня.

Большинство посетителей горных курортов летом 2024 года были приезжими: 25% – жители соседних регионов и 49% – гости из других федеральных округов. На местных жителей пришлось всего 26% посещений (при этом с помощью Big Data* исключали тех, кто работает на территории комплексов или живет поблизости).

Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали "Домбай" и "Архыз", "Манжерок", "Эльбрус" и "Чегет" – доля местных жителей здесь составила всего от 8 до 12%.

* Big Data ("Биг Дата")