Аналитики предрекли подорожание техники Apple из-за кризиса чипов памяти в 2026 году

15 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Apple может повысить цены на свою продукцию, включая iPhone, в первой половине 2026 года из-за кризиса на рынке чипов памяти. Об этом сообщает Wccftech, ссылаясь на источники в отрасли. К росту цен приведет завершение долгосрочных контрактов Apple с основными поставщиками DRAM – Samsung и SK hynix. С января 2026 года корейские компании планируют существенно увеличить стоимость своей продукции.

По данным издания, производители памяти уже сокращают выпуск отдельных типов чипов и переориентируются на более прибыльные решения, такие как DDR5. Это спровоцировало дефицит и ускоренный рост цен. Сообщается, что ситуация дошла до того, что Samsung отказала собственному мобильному подразделению в поставках DRAM, отдавая приоритет более выгодным контрактам.

Удорожание памяти отразится почти на всей экосистеме Apple и затронет устройства, выход которых запланирован на 2026 год. В их числе iPhone 18, складной iPhone Fold, бюджетный MacBook, MacBook Air на чипе M5 и обновленные MacBook Pro с процессорами M6 и OLED-экранами.

«При этом Apple находится в более устойчивом положении по сравнению с другими участниками рынка. Компания располагает значительными финансовыми резервами и активно снижает зависимость от сторонних поставщиков за счет собственных разработок. В частности, использование фирменного 5G-модема C1 в iPhone 16e, по оценкам, позволяет экономить около 10 долларов на каждом устройстве. В дальнейшем Apple планирует внедрение более продвинутого модема C2 во флагманских моделях», – отметили в издании.

Тем не менее рост издержек затрагивает весь рынок. По информации источников, Qualcomm и MediaTek намерены сделать память LPDDR6 доступной только для топовых чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 из-за высокой себестоимости. В таких условиях Apple может смягчить последствия кризиса, но полностью избежать повышения цен, по всей вероятности, не удастся.

