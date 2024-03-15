Клиенты Tele2 из Алтайского края стали чаще обменивать минуты связи на бонусы
Минуты меняли на дополнительный интернет-трафик, скидки и фильмы
15 марта 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8K7Rmr
Российский оператор Tele2* зафиксировал рост популярности обмена минут на дополнительные услуги. В прошлом году клиенты из Алтайского края обменяли 20 млн минут связи. Чаще всего рокировку делали на интернет-трафик для популярных сервисов, фильмы из онлайн-кинотеатра и кофе.
В прошлом году число клиентов Tele2 в Алтайском крае, которые обменивали минуты на дополнительные возможности и бонусы, возросло в 3,5 раза в сравнении с 2022 годом. При этом суммарное количество операций увеличилось в четыре раза.
Чаще пользователи отказываются от минут ради:
- Безлимитного трафика во "ВКонтакте" и на YouTube*.
- Фильмов на Wink*.
- Кофе во "Вкусно – и точка".
- Скидок на покупку смартфонов и другой техники в магазинах Tele2.
- Скидок на билеты в кино и театр, бонусы для геймеров.
Пользователи меняли минуты не только в домашнем регионе, но и во время путешествий. Абоненты из Алтайского края взамен посещали музеи в Санкт-Петербурге, Москве, в Екатеринбурге, Красноярске и других городах.
Обмен минут – одна из базовых услуг Tele2. Так же как и "Маркет Tele2", и возможность дарить гигабайты. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом или приложением "Мой Tele2".
"Сейчас много людей не очень любят пользоваться голосовой связью, предпочитая мессенджеры и другие интернет-сервисы. Для них мы придумали опцию обмена минут. Согласитесь, приятно получить от своего оператора бонус в виде чашки кофе или билета в музей за минуты, которые накопились", – говорит коммерческий директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Максим Соловьев.
Напомним, в связи с ростом абонентской базы оператор постоянно улучшает свои базовые станции, а искусственный интеллект автоматически оптимизирует распределение нагрузки между ними.
Это позволяет обеспечить качественное сетевое покрытие и стабильную связь как в крупных, так и в малых населенных пунктах.
Tele2 также уделяет особое внимание безопасности своих клиентов.
Как ранее сообщал amic.ru, оператор запустил бесплатный курс кибербезопасности для учащихся 5-11 классов, чтобы помочь им повысить уровень цифровой грамотности и освоить правила поведения в интернете.
*Tele2 ("Теле2"); YouTube ("ЮТуб"); Wink ("Винк")Реклама
15:09:22 15-03-2024
Сейчас много людей не очень любят пользоваться голосовой связью, предпочитая мессенджеры и другие интернет-сервисы.***
Ненавижу дегенератов, в особенности тех, кто наговаривает свои мессаги...
16:15:59 15-03-2024
"Качество связи равно качество жизни" говорите
16:21:09 15-03-2024
Вышку сотовой связи в каждый двор и на каждый дом. Теле2 заботится о вас