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Архитектора Александра Деринга назначили общественным советником мэра Барнаула

Он будет консультировать по вопросам градостроительства и архитектуры

19 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Архитектор Александр Деринг назначен общественным советником главы Барнаула по вопросам градостроительства и архитектуры. Как сообщает пресс-центр мэрии, документ подписал глава города Вячеслав Франк.

Деринг является членом Союза архитекторов России, является главой творческой архитектурной мастерской "Классика", которая в числе прочего занимается реставрацией объектов культурного наследия.

В сообщении также напомнили, что Деринг имеет различные награды. В частности, за свою работу он награждён Демидовской премией в области архитектуры, премией имени Сергея Киселёва "Репутация" на международном фестивале "Зодчество" в г. Москве, почётной грамотой губернатора Алтайского края.

Комментарии 2

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Гость

16:29:20 19-05-2023

Ну наконец то.

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Гость

22:04:59 19-05-2023

Лохомотив его детище. Чё толку - рука руку моет.

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