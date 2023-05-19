Архитектора Александра Деринга назначили общественным советником мэра Барнаула
Он будет консультировать по вопросам градостроительства и архитектуры
19 мая 2023, 14:45, ИА Амител
Архитектор Александр Деринг назначен общественным советником главы Барнаула по вопросам градостроительства и архитектуры. Как сообщает пресс-центр мэрии, документ подписал глава города Вячеслав Франк.
Деринг является членом Союза архитекторов России, является главой творческой архитектурной мастерской "Классика", которая в числе прочего занимается реставрацией объектов культурного наследия.
В сообщении также напомнили, что Деринг имеет различные награды. В частности, за свою работу он награждён Демидовской премией в области архитектуры, премией имени Сергея Киселёва "Репутация" на международном фестивале "Зодчество" в г. Москве, почётной грамотой губернатора Алтайского края.
16:29:20 19-05-2023
Ну наконец то.
22:04:59 19-05-2023
Лохомотив его детище. Чё толку - рука руку моет.