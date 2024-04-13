Авиапассажиров захотели проверять на алкотестерах перед посадкой
Поголовное тестирование при этом не обсуждается
13 апреля 2024, 18:10, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил министру транспорта ввести проверку авиапассажиров на алкоголь перед полетом, пишут "Известия".
Сейчас состояние пассажиров оценивают только по внешним признакам, что часто приводит к конфликтам. Право же предложить пройти алкотестер снимет все спорные вопросы и улучшит безопасность полетов, считает парламентарий.
Если алкотестер покажет более 1,5 промилле алкоголя в крови, то это станет аргументом в пользу недопуска на рейс.
При этом поголовное тестирование на спиртное не обсуждается, это будет исключительно право авиакомпании или службы безопасности предложить гражданину пройти тест. Тот будет вправе отказаться, добавил Диденко.
22:30:48 13-04-2024
А что так?
Летать пьяными это норма, типа не страшно?
Ну а почему не под веществами тогда?
07:26:20 14-04-2024
А вот когда депутатов на вменяемость будут проверять?
10:50:32 14-04-2024
И чтобы шнурки были поглажены.