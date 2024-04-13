НОВОСТИТранспорт

Авиапассажиров захотели проверять на алкотестерах перед посадкой

Поголовное тестирование при этом не обсуждается

13 апреля 2024, 18:10, ИА Амител

Салон самолета / Фото: unsplash.com
Салон самолета / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил министру транспорта ввести проверку авиапассажиров на алкоголь перед полетом, пишут "Известия".

Сейчас состояние пассажиров оценивают только по внешним признакам, что часто приводит к конфликтам. Право же предложить пройти алкотестер снимет все спорные вопросы и улучшит безопасность полетов, считает парламентарий.

Если алкотестер покажет более 1,5 промилле алкоголя в крови, то это станет аргументом в пользу недопуска на рейс. 

При этом поголовное тестирование на спиртное не обсуждается, это будет исключительно право авиакомпании или службы безопасности предложить гражданину пройти тест. Тот будет вправе отказаться, добавил Диденко.

депутаты инициативы

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость.

22:30:48 13-04-2024

А что так?
Летать пьяными это норма, типа не страшно?
Ну а почему не под веществами тогда?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:20 14-04-2024

А вот когда депутатов на вменяемость будут проверять?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:32 14-04-2024

И чтобы шнурки были поглажены.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров