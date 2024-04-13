Авиапассажиров захотели проверять на алкотестерах перед посадкой

Поголовное тестирование при этом не обсуждается

13 апреля 2024, 18:10, ИА Амител

Салон самолета / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил министру транспорта ввести проверку авиапассажиров на алкоголь перед полетом, пишут "Известия".

Сейчас состояние пассажиров оценивают только по внешним признакам, что часто приводит к конфликтам. Право же предложить пройти алкотестер снимет все спорные вопросы и улучшит безопасность полетов, считает парламентарий.

Если алкотестер покажет более 1,5 промилле алкоголя в крови, то это станет аргументом в пользу недопуска на рейс.

При этом поголовное тестирование на спиртное не обсуждается, это будет исключительно право авиакомпании или службы безопасности предложить гражданину пройти тест. Тот будет вправе отказаться, добавил Диденко.