Без водителей и роста цен. Как частичная мобилизация сказалась на рынке грузоперевозок в России и Алтайском крае

Дальнобойщик — одна из так называемых «мужских профессий», которые сильнее всего затронула частичная мобилизация, начавшаяся в России 21 сентября. Эксперты и бизнесмены рассказывают, что среди водителей много ранее служивших людей, которых призвали в армию по частичной мобилизации. Замены им нет, женщин в профессии мало, а поэтому образуется нехватка дальнобойщиков на рынке труда. Кроме того, в армию забирают и владельцев транспортных компаний, из-за чего фирмы и вовсе могут закрыться. Amic.ru выяснил, как сильно мобилизация повлияла на грузоперевозки и растут ли из-за этого цены на услуги.

Востребованные кадры

О сложной ситуации на рынке грузоперевозок в России после начала частичной мобилизации сообщили сразу несколько источников. Глава объединяющей перевозчиков ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что большинство дальнобойщиков — это отслужившие и имеющие военную специальность люди, которые могут быть мобилизованы.

Владелец одной из российских транспортных компаний рассказал изданию Vpost, что у него под мобилизацию подпадает 90% водителей тягачей, 70% получили повестки. У другого перевозчика на 26 тягачей осталось 12 водителей из 32.

Издание пишет, что специальность водителей востребована у Минобороны. Дальнобойщики также имеют при себе все документы, включая пройденную медкомиссию, а потому являются «находкой для военкоматов».

На YouTube-канале «Ассоциация Грузавтотранс» Владимир Матягин отметил, что сейчас в вооружённых силах есть большая потребность в водителях, и с автопредприятий охотно забирают дальнобойщиков, начальников колонн и узконаправленных специалистов.

Грузоперевозки / Фото: amic.ru

Коммерческий директор компании SOTA Logistic Кирилл Латинский рассказывал «Коммерсанту», что поиск новых кандидатов на позиции мобилизованных может потребовать крупных финансовых затрат, и в таком случае небольшие организации не смогут конкурировать за кадры со средним и крупным бизнесом.

При этом именно маленькие компании в основном занимаются параллельным импортом, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, говорит Латинский, дефицит может отразиться на широкой группе товаров, в особенности на поставках оборудования (телевизоры, смартфоны, ноутбуки и так далее) и химии (удобрения, эфирные масла и прочее).

По словам директора по развитию бизнеса FM Logistic Алексея Мисаилова, на межрегиональных направлениях уже в сентябре чувствовалась нехватка транспорта и водителей.

В Сибири проблему также признают. Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев рассказал amic.ru, что многих сотрудников мобилизуют, и часть из них будет трудно заменить. Поэтому появляется риск простоя фур.

«Специалисты обладают уникальным опытом, а подготовка новых, в том числе получение ими в различных надзорных организациях необходимых разрешений и допусков для проведения работ, потребует немало времени», — рассказал Трунаев.

Всё не так плохо?

Однако на рынке Алтайского края ситуация не такая критическая, как говорят федералы, отмечает Трунаев. По его словам, мобилизованных пока немного и «на деятельности предприятий их уход заметно не сказался».

Грузоперевозки / Фото: amic.ru

С Трунаевым согласен и председатель общественного совета при Министерстве транспорта Алтайского края и гендиректор транспортной компании ТК «Вектор» Алексей Паженцев. По его словам, говорить о критическом влиянии мобилизации на отрасль сейчас сложно. Однако дальнобойщик всё-таки мужская профессия, и туда часто приходят бывшие военные. Теперь их забирают в армию.

«Бывшие военные — да, уходят. У каждого своя компания, свои кадры. У некоторых компаний, как известно, по 6-8 человек забрали. По Барнаулу в основном один-два сотрудника получают повестки, у кого-то призвали пятерых работников. Всё зависит от парка автомобилей, количества работников. Те компании, которые перевозят для оборонных предприятий, дают своим сотрудникам отсрочку. Вопрос стоит строго — тем более ходит слух, что ГИБДД будет останавливать уклонистов», — рассказал Паженцев.

Один из барнаульских логистов, Евгений, рассказывает, что подобные случаи с вручением дальнобойщикам повесток во время поездки уже были. Это вынуждает их разворачиваться и вести груз назад, рассказывает логист. Кроме того, в их компании упал оборот.

«У меня коллега возил регулярно, у него были большие обороты, частые поездки, и последнюю неделю он сидел и удивлялся, что у него всего 10 грузов и ноль звонков от водителей. Сейчас он не может найти водителя на постоянную грузоперевозку», — рассказал логист.

Грузоперевозки / Фото: amic.ru

Цены и дефицит водителей

Эксперты отмечают, что на ценах грузоперевозок мобилизация почти не сказалась. Сейчас автомобили, работающие на международных перевозках, вернулись в Россию, и это стимулирует отечественную отрасль, объясняет Паженцев. На некоторые перевозки цены и вовсе упали, дополняет он.

О стабильных ценах говорит и руководитель транспортной компании «Ян» Дмитрий Ян. По его словам, резкого поднятия цен на услуги, вопреки ожиданиям, не произошло. Однако на рынке труда мобилизация сказалась. Так, Дмитрий Ян заметил снижение желающих заместить открытые вакансии дальнобойщиков. Компания «Ян» сейчас не может найти новых работников, потому что многие водители ушли в армию.

«Среди водителей сильно уменьшилось число желающих работать. Мы ищем водителя и не можем найти. Мне кажется, в два раза меньше стало человек на рынке труда, и из-за этого зарплата у водителей выросла. Но проблем с перевозками пока нет, у нас есть кому вести товар», — рассказал Дмитрий Ян.

Сейчас компания Яна работает с гособоронзаказом, и поэтому сотрудники его фирмы получают отсрочку от мобилизации. На данный момент на сайте по поиску работы hh.ru есть вакансия от предприятия, она висит уже несколько недель и человека на место пока не нашли.

Как и Дмитрий Ян, руководитель транспортного отдела компании «Наш штат» Сергей Юсупов также отмечает серьёзное сокращение водителей на рынке. По его словам, людей «стало намного меньше, примерно на 50-70%». В их компании, например, забрали 7 человек из 10 по мобилизации. Проблема с поиском новых сотрудников также усугубилась. По словам Юсупова, сейчас на их предприятии машины простаивают, и бизнесмен несёт серьёзные убытки.

Менеджер по персоналу студии HR-проектов «Штат-3» Маргарита Дмитриева рассказывает, что под мобилизацию попало примерно 30% сотрудников отрасли. И почти все они — водители. Ранее также был дефицит кадров, но сейчас найти замену ушедшим не получится.

Грузоперевозки / Фото: amic.ru

«Бизнес может встать»

Самый большой вопрос в ситуации мобилизации возникает не только с призванными и сотрудниками, но ещё и с мобилизованными владельцами фирм-перевозчиков, рассказывает Владимир Матягин на YouTube-канале «Ассоциация Грузавтотранс». Ведь если главного человека в компании забирают, то бизнес может просто рухнуть, объясняет Матягин в блоге. По его словам, часто руководители небольших ИП и ООО сами являются и директорами, и бухгалтерами, и снабженцами в своих компаниях. И такой человек никому не может передать свой бизнес. Если его мобилизуют, его дело, скорее всего, перестанет существовать.

«У предпринимателя может быть одна или даже три машины, и он организационную работу берёт на себя. Если его призывают, встаёт полностью бизнес. Государство гарантирует работнику сохранность места, но если руководитель тоже призван, предприятие фактически перестанет существовать. Когда человек вернётся из армии, к нему придут кредиторы и скажут платить деньги, а их взять будет неоткуда. И тогда предприниматель — банкрот. За месяц-два он не сможет восстановить свои контакты и запустить процесс, ему понадобится от полугода до года, чтобы всё вернуть и понять обстановку на рынке», — отметил Владимир Матягин.

По словам Матягина, к предпринимателю может прийти и налоговая, и контрагенты, лизинговые компании также будут требовать соблюдения обязательств. Если предприниматель уходит в армию, у него должна быть возможность переуступки лизинга с возвратом вложенных средств. Помочь в этом может государственная лизинговая компания, которая будет выкупать авто у водителей, говорит Матягин.

Что касается кредитов, то можно создать аудиторскую структуру, которая занялась бы возвратом дебиторской задолженности и закрытием обязательств предпринимателя перед поставщиками.

Также предпринимателям, вернувшимся из зоны СВО, стоит увеличить кредитные и налоговые каникулы до шести месяцев и выдавать им кредиты под 1%, считает Матягин. А государственная лизинговая компания может профинансировать покупку оборудования без первоначального взноса, отмечает он. В таком случае предприниматель сможет быстрее влиться в работу и восстановить своё предприятие, уверен эксперт.

Новости

Бизнес «Из 10 человек забрали семь». В барнаульских транспортных компаниях рассказали о проблемах с водителями из-за мобилизации

Новости

Общество Какие предприятия Алтайского края предоставляют бронь при частичной мобилизации и есть ли там ещё вакансии