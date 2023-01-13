Из-за метели в Алтайском крае перекрыли движение по трассе К-03 (обновлено)

Ограничение снимут по мере улучшения обстановки на дороге

13 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае временно ограничили движение по трассе К-03, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Обновлено в 11:19. В региональном Минтрансе уточнили, что ограничение движения по трассе снято.

Меру ввели 13 января в 02:30 на участке от Змеиногорска до Рубцовска (с 0 км по 72 км).

Причиной перекрытия стала метель и отсутствие видимости на дороге, объяснили в ведомстве. Движение восстановят по мере улучшения обстановки. В случае ЧС на дороге стоит звонить по единому номеру телефона экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перекроют несколько дорожных участков в связи со строительством газопровода и теплосетей.