В Барнауле дорогу перекрыли на три месяца, и ещё одну закроют на месяц

Водителей просят проявлять внимательность и заранее выбирать маршруты объезда

11 января 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле перекроют несколько дорожных участков в связи со строительством газопровода и теплосетей, сообщает мэрия.

«С утра 15 января и до вечера 15 февраля будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы 2-й Северо-Западной (от улицы Солнцева до улицы Юрина). Здесь будут проводить строительство газопровода», — предупредили власти города.

Также с 5 января по 5 апреля закрыли движение по улице Пролетарской (от проспекта Красноармейского до переулка Радищева) в связи со строительством тепловых сетей.

Кроме того, до 30 января продлили перекрытие по переулку Циолковского (от улицы Партизанской до улицы Пролетарской). На участке проведут дополнительные работы по строительству теплотрассы.