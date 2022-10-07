Названы маршруты в центр Барнаула, которые иногда помогают объехать жуткие пробки

Есть один быстрый и спокойный путь, но иногда охранники закрывают ворота на территории, которую нужно пересечь

7 октября 2022, 07:18

В Барнауле с приходом осени на дорогах значительно выросло количество автомобилей, в итоге практически каждый вечер происходит транспортный коллапс. Но зимой проблема станет куда более серьёзной. Amic.ru выяснил, как можно попасть в центр города и уехать из него, избегая больших пробок.

Несколько путей:

 — В центр ведут несколько маршрутов, помимо трёх главных — Павловского тракта, проспекта Калинина и полузакрытого проспекта Ленина. Например, с шоссе Ленточный бор можно свернуть на улицу Кутузова и далее на Челюскинцев или можно продолжить движение по шоссе и с него попасть на Змеиногорский тракт.

— Из посёлков Силикатный, Власиха и Октябрьский можно проехать через улицу Новосибирскую, с неё свернуть на Весеннюю, далее уйти на посёлок Южный и уже оттуда по Змеиногорскому попасть в центр.

— Ещё одна дорога проходит через «Арсенал» на проспекте Ленина. Через его территорию можно проехать на улицу Кулагина, но иногда охранники закрывают ворота.

— Поблизости проходит ещё одна дорожка. Попасть на неё можно с проспекта Ленина, если повернуть перед ТЦ «Империя», далее уйти направо через железнодорожные пути по улице Карагандинской, а далее — на Калинина.

Полную информацию о маршрутах и мнение эксперта читайте сегодня утром в нашем материале «Можно ли объехать пробки в Барнауле и правда ли, что камеры фотофиксации нарушений осложняют ситуацию».

Вдвоём «против шерсти». Барнаульцы придумали лайфхак, как объехать утренние пробки

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