Размытую дорогу в алтайском селе Сорочий Лог восстановят в ближайшие дни

Размытую дорогу в селе Сорочий Лог Первомайского района Алтайского края восстановят в ближайшие дни. В связи с жалобами местных жителей ситуацию взяли на контроль единороссы, сообщается на сайте реготделения партии.

Сейчас в дневное время вода переливается через дорогу в реку Черемшанку. Глава района Юлия Фролова рассказала, что насыпь восстановят в ближайшие дни, если позволит погода. Для этого уже заготовили щебень, также администрация района предоставит экскаватор, а с остальной техникой готовы помочь местные фермеры. Пока же сельчане могут передвигаться по так называемой верхней переправе, отметила она.

По словам депутата «Единой России» в АКЗС Ивана Мордовина, использование этого мостового сооружения — вынужденная мера, так как оно само давно требует ремонта. Тем не менее угрозы жизни и здоровью людей из-за паводковой ситуации на текущий момент нет, заверил парламентарий.

«Районная администрация планирует отремонтировать верхнюю переправу во взаимодействии с Минстроем Алтайского края. Конечно, это случится не завтра. На проведение экспертизы, получение необходимых заключений и прочие процедуры уйдёт время», — рассказал Мордовин.

По состоянию на 8 апреля в Алтайском крае из-за паводка оказались подтоплены участки трасс Красногорское — Карагайка — Ивановка на 12 км и Старая Суртайка — Новая Суртайка с 4 по 5 км. Помимо этого, в регионе перекрыты следующие участки: Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе; Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе на 12 км; Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай в Бийском районе (для большегрузов).