Стало известно, сколько будет стоить китайский «Москвич»

Предполагается, что цена на автомобиль может быть снижена, если он попадёт под льготную программу

24 ноября 2022, 15:53, Илья Звягинцев

Кроссовер «Москвич-3», который представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4, будет стоить от 1,6 до 2 миллионов рублей. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов. Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть ещё ниже», — сказал собеседник агентства.

Другой источник отметил, что цена модели, которую выпустят под российским брендом, будет аналогична цене за китайский кроссовер.

Предполагается, что до конца 2022 года в России произведут 400 автомобилей.

Ранее сообщалось, что на российском рынке могут появиться автомобили от иранского производителя.

Автомобили от иранских компаний могут появиться на российском рынке

Автомобили от иранских компаний могут появиться на российском рынке

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