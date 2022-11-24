Стало известно, сколько будет стоить китайский «Москвич»

Кроссовер «Москвич-3», который представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4, будет стоить от 1,6 до 2 миллионов рублей. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов. Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть ещё ниже», — сказал собеседник агентства.

Другой источник отметил, что цена модели, которую выпустят под российским брендом, будет аналогична цене за китайский кроссовер.

Предполагается, что до конца 2022 года в России произведут 400 автомобилей.

Ранее сообщалось, что на российском рынке могут появиться автомобили от иранского производителя.