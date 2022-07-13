В Барнауле на улице Малахова перекроют движение и изменят маршруты электротранспорта

В Барнауле на улице Малахова в районе пересечения с улицей Германа Титова временно перекроют движение и изменят маршруты общественного транспорта. Нововведения будут вводить поэтапно, они связаны с капремонтом теплосети на участке, сообщили в мэрии.

Так, с 15 по 22 июля движение закроют по нечетной стороне проезжей части улицы Малахова в районе здания № 15. Движение троллейбусов № 1 на этот период будет изменено.

«При движении на конечную „Дом Быта“: Малахова — Юрина — Матросова — Ленина, в обратном направлении — без изменений», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 08:00 23 июля до 06:00 1 августа движение ограничат по четной проезжей части улицы Малахова в районе здания № 50а по ул. Германа Титова. Троллейбусы № 1 поедут на конечную «Дом Быта» без изменений, обратно: пр. Ленина — ул. Юрина — ул. Малахова, дальше — по маршруту.

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Также с 22:00 22 июля до 24 июля изменится движение трамваев.

По маршруту № 5 при движении на конечную «Барнаульский молочный комбинат»: Антона Петрова — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов, далее по маршруту, в обратном направлении: Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Антона Петрова, дальше — по маршруту.

Трамвайный маршрут № 9 будет временно закрыт, а маршрут № 10 сократится до остановки «Поток». При движении на «Поток» схема поездки будет выглядеть следующим образом: Малахова — Антона Петрова — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов, в обратном направлении: Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Антона Петрова — Малахова, дальше — по маршруту.