Автомобили всмятку. На Алтае три человека погибли в массовой аварии с тремя машинами
Водитель внедорожника выехал на встречную полосу в запрещенном месте
14 мая 2026, 11:12, ИА Амител
В Майминском районе ночью 14 мая произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. После лобового столкновения погибли три человека, еще несколько участников аварии получили травмы. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около часа ночи в селе Соузга.
По предварительным данным, 43-летний житель Кемеровской области, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого находился 21-летний житель Усть-Канского района.
После удара внедорожник столкнулся с Toyota Corolla, двигавшейся позади ВАЗа. Иномаркой управляла 25-летняя жительница Алтайского края.
В результате аварии до приезда скорой помощи на месте погибли предполагаемый виновник ДТП, водитель "Жигулей" и его 22-летний пассажир.
Кроме того, в республиканскую больницу госпитализировали 21-летнего пассажира ВАЗа и 29-летнюю пассажирку Toyota Land Cruiser Prado. Медицинская помощь также потребовалась 32-летней жительнице Новосибирской области, находившейся в Toyota Corolla.
По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
12:22:08 14-05-2026
43-летний житель Кемеровской области
29-летнюю пассажирку Toyota Land Cruiser Prado
14 лет разницы. Кто она ему, что он так понтовался перед ней?
А он сам кто по жизни будет?
13:03:39 14-05-2026
Гость (12:22:08 14-05-2026) он сам кто по жизни будет? ну теперь уже никто видимо
13:17:21 14-05-2026
Гость (12:22:08 14-05-2026) 43-летний житель Кемеровской области29-летнюю пассажирку... ну он будет как минимум убийцей двух парней 21 и 22 лет отроду....А кто он был "по жизни" уже не важно.
Как говорил Штирлиц "запоминается последняя фраза" . Она у него такая.
13:09:52 14-05-2026
Какая разница, кто они по жизни, кем приходятся друг другу? Кто вы, чтобы знать это? ПДД нужно было соблюдать...
14:51:10 14-05-2026
Замочил двух молодых пацанов, куда гнал в час ночи?