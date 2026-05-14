Автомобили всмятку. На Алтае три человека погибли в массовой аварии с тремя машинами

Водитель внедорожника выехал на встречную полосу в запрещенном месте

14 мая 2026, 11:12, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе ночью 14 мая произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. После лобового столкновения погибли три человека, еще несколько участников аварии получили травмы. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около часа ночи в селе Соузга.

По предварительным данным, 43-летний житель Кемеровской области, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого находился 21-летний житель Усть-Канского района.

После удара внедорожник столкнулся с Toyota Corolla, двигавшейся позади ВАЗа. Иномаркой управляла 25-летняя жительница Алтайского края.

В результате аварии до приезда скорой помощи на месте погибли предполагаемый виновник ДТП, водитель "Жигулей" и его 22-летний пассажир.

Кроме того, в республиканскую больницу госпитализировали 21-летнего пассажира ВАЗа и 29-летнюю пассажирку Toyota Land Cruiser Prado. Медицинская помощь также потребовалась 32-летней жительнице Новосибирской области, находившейся в Toyota Corolla.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.