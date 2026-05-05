Автомобили всмятку. На Алтае после столкновения кроссоверов госпитализировали москвичку
В аварии травмы получили четыре человека
05 мая 2026, 22:35, ИА Амител
Днем 4 мая в Шебалинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, уточнив, что авария произошла около полудня на одном из перекрестков.
По данным ведомства, 30-летний житель Москвы, управляя автомобилем "Хавал Джолион", двигался со стороны села Усть-Сема в направлении села Камлак. При проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге он не уступил автомобилю "Инфинити Ф Икс 35", который ехал по главной дороге под управлением 26-летней жительницы Горно-Алтайска. В результате произошло столкновение кроссоверов.
В аварии травмы получили четыре человека. В Шебалинскую районную больницу госпитализировали 27-летнюю пассажирку "Хавала" — жительницу Москвы. Также медицинская помощь потребовалась обоим водителям и 22-летнему пассажиру "Инфинити", однако их госпитализация не понадобилась.
В настоящее время виновник аварии привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество при проезде перекрестка.
06:39:24 06-05-2026
Не объяснили туристам, что Горный место необычное. Тишину любит, а шум не любит. Местные говорят - духи. Лично я, думаю, это от разряженного воздуха. Кислородное голодание вызывает лёгкую асфиксию схожую с небольшим опьянением . Даже на Телецком вертолёты падают и корабли тонут.. Алкоголь, как бы и не нужен, если ты по горам вверх да вниз.
07:23:02 06-05-2026
Гость (06:39:24 06-05-2026) Не объяснили туристам, что Горный место необычное. Тишину лю... Неет, воздух тут ни при чем. Это просто недоумок за рулем.
08:06:08 06-05-2026
Гость (06:39:24 06-05-2026) Не объяснили туристам, что Горный место необычное. Тишину лю... Так они не на вершине Белухи столкнулись. А Чуйский тракт ни разу не высокогорье.
21:19:34 06-05-2026
Гость (08:06:08 06-05-2026) Так они не на вершине Белухи столкнулись. А Чуйский тракт ... Он сам надышался походу, асфикция с опьянением)), а это несоблюдение ПДД без выкрутасов.