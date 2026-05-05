Автомобили всмятку. На Алтае после столкновения кроссоверов госпитализировали москвичку

В аварии травмы получили четыре человека

05 мая 2026, 22:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Днем 4 мая в Шебалинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, уточнив, что авария произошла около полудня на одном из перекрестков.

По данным ведомства, 30-летний житель Москвы, управляя автомобилем "Хавал Джолион", двигался со стороны села Усть-Сема в направлении села Камлак. При проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге он не уступил автомобилю "Инфинити Ф Икс 35", который ехал по главной дороге под управлением 26-летней жительницы Горно-Алтайска. В результате произошло столкновение кроссоверов.

В аварии травмы получили четыре человека. В Шебалинскую районную больницу госпитализировали 27-летнюю пассажирку "Хавала" — жительницу Москвы. Также медицинская помощь потребовалась обоим водителям и 22-летнему пассажиру "Инфинити", однако их госпитализация не понадобилась.

В настоящее время виновник аварии привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество при проезде перекрестка.