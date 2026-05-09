Автомобиль всмятку. В районе СНТ "Степной-2" в Барнауле произошло жуткое ДТП
Столкновение случилось во время обгона
09 мая 2026, 10:33, ИА Амител
Ночью 9 мая в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с прицепом. После столкновения машину с новосибирскими номерами смяло практически до неузнаваемости, однако водитель чудом остался жив.
Авария произошла в районе СНТ "Степной-2". По предварительной информации, столкновение случилось во время обгона. Фотографии с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале водитель 7-й пожарной части, блогер Дмитрий Ларкин.
Судя по кадрам, удар пришелся на переднюю часть легкового автомобиля — кузов оказался сильно деформирован.
На месте происшествия работали экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Информации о других пострадавших нет.
Комментарии 0