Автомобиль всмятку. В районе СНТ "Степной-2" в Барнауле произошло жуткое ДТП

Столкновение случилось во время обгона

09 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Дмитрий Ларкин, t.me/larkindms

Ночью 9 мая в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с прицепом. После столкновения машину с новосибирскими номерами смяло практически до неузнаваемости, однако водитель чудом остался жив.

Авария произошла в районе СНТ "Степной-2". По предварительной информации, столкновение случилось во время обгона. Фотографии с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале водитель 7-й пожарной части, блогер Дмитрий Ларкин.

Судя по кадрам, удар пришелся на переднюю часть легкового автомобиля — кузов оказался сильно деформирован.

На месте происшествия работали экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Информации о других пострадавших нет.