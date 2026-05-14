Авторы во "ВКонтакте" заработали 718 млн рублей с помощью "VK Доната"

За первый квартал 2026 года доход вырос на 26%, а число авторов в сервисе увеличилось на 21%

14 мая 2026, 08:29, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За первый квартал 2026 года авторы во "ВКонтакте" заработали 718 миллионов рублей с помощью инструмента монетизации "VK Донат" — такие данные содержатся в пресс‑релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход вырос на 26%, а максимальный месячный заработок одного из авторов достиг 3,7 миллиона рублей.

Позитивная динамика наблюдается и в "VK Видео". Так, число пользователей, поддержавших донатами создателей контента на крупнейшем российском видеохостинге и стриминговой платформе от VK, удвоилось. Одновременно количество авторов, использующих "VK Донат", увеличилось на 21%.

«"VK Донат" последовательно формирует культуру монетизации эксклюзивного контента. Мы видим, как пользователи активнее проявляют интерес к поддержке любимых авторов и уникальному контенту, а авторы быстрее адаптируются к этому формату и увеличивают свой доход», — сообщила руководитель направления "Сообщества и опыт автора" во "ВКонтакте" Вера Советкина.

Наибольшую поддержку аудитория оказала авторам, которые создают контент о творчестве, рукоделии и хобби. За первые три месяца 2026‑го они получили 193 миллиона рублей. Второе место по объему собранных средств заняли образовательные проекты и преподаватели — их сообщества собрали 129 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что зумеры стали массово переходить в "Одноклассники" из-за проблем с Telegram.