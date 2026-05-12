"Макс" становится новой площадкой для продвижения бизнеса

Специалисты агентства "Завод" рассказали, какие инструменты продвижения уже доступны на новой платформе

12 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJSvSmF

Мужчина и женщина у компьютера / Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana Pro

Российский мессенджер "Макс" от "ВКонтакте" за считаные месяцы превратился из амбициозного проекта в обязательный пункт медиаплана для брендов, ориентированных на отечественную аудиторию. После того как платформа получила статус национального мессенджера и начала активно интегрироваться с госуслугами, банками и образовательными сервисами, вопрос "нужно ли заходить в "Макс" сменился на куда более прикладной: "Как именно там продвигаться?" Специалисты Коммуникационного агентства "Завод" рассказали, какие инструменты доступны брендам уже сегодня, а что еще находится на стадии тестирования.

Какие механики продвижения уже работают?

"Макс" предлагает несколько форматов присутствия для брендов — и с каждым месяцем их становится больше. Среди них:

каналы брендов — базовая механика, знакомая по другим мессенджерам: компания заводит официальный канал, публикует контент, собирает аудиторию;

— базовая механика, знакомая по другим мессенджерам: компания заводит официальный канал, публикует контент, собирает аудиторию; чат-боты и мини-приложения — один из самых перспективных инструментов. "Макс" делает серьезную ставку на экосистему мини-приложений — по аналогии с тем, как это устроено в WeChat ("ВиЧат"). Бренды уже сегодня могут разрабатывать в тестовом режиме боты для оформления заказов, поддержки клиентов, проведения опросов и геймификации;

— один из самых перспективных инструментов. "Макс" делает серьезную ставку на экосистему мини-приложений — по аналогии с тем, как это устроено в WeChat ("ВиЧат"). Бренды уже сегодня могут разрабатывать в тестовом режиме боты для оформления заказов, поддержки клиентов, проведения опросов и геймификации; сообщества и групповые чаты — тематические комьюнити, где бренд может выступать как модератор, эксперт или партнер. Формат особенно эффективен для ниш с высокой вовлеченностью аудитории — образование, финансы, родительство, ИТ.

Что с таргетированной рекламой?

Здесь — главная интрига рынка. Полноценного таргетированного рекламного кабинета, аналогичного "ВК Рекламе", на текущий момент нет. Платформа сознательно идет по пути постепенного запуска: сначала — аудитория и базовые инструменты, потом — монетизация. Однако движение в эту сторону очевидно.

По публичным заявлениям представителей "ВКонтакте" тестирование рекламных форматов уже ведут в закрытом режиме с ограниченным пулом крупных рекламодателей.

Ожидается, что массовый запуск таргетированной рекламы произойдет в перспективе ближайших кварталов, и базироваться он будет на данных всей экосистемы ВК — то есть с точки зрения сегментации возможности должны быть весьма широкими.

Что это значит для брендов прямо сейчас: окно возможностей для органического роста еще открыто. Те, кто начинает строить аудиторию и тестировать механики до запуска платного трафика, получат стратегическое преимущество — и в виде уже накопленной базы, и в виде понимания того, что работает на платформе.

Возможна ли реклама у блогеров и закупка в пабликах?

Эксперты агентства отмечают, что такой вид рекламы уже начинает работать, но не столь охватно, как на других платформах, так как рынок только формируется. Блогеры и крупные паблики активно перетекают в "Макс", дублируя контент или запуская там эксклюзивные форматы. Соответственно, появляется и возможность интеграций — нативных постов, упоминаний, обзоров, совместных эфиров.

Особенности рекламы, продвигаемой через лидеров мнений и крупные каналы в "Максе" сегодня:

цены ниже, чем в "Телеграме", — за счет того, что аудитории пока меньше, а конкуренция только формируется;

сложнее аналитика — публичных биржевых инструментов и независимых сервисов аналитики пока недостаточно, многое решают через прямые контакты с авторами;

выше доверие аудитории — пользователи пока воспринимают рекламные интеграции как менее "замыленные", что дает лучший отклик.

«"Макс" сегодня — платформа в фазе активного роста, где еще есть место для экспериментов и захвата ниш. Полноценный рекламный инструментарий пока в разработке, но именно поэтому стратегически грамотный заход на платформу сейчас стоит дешевле, чем будет стоить через год», — отмечает специалист по продвижению социальных сетей Валентина Черепанова.

Бренды, которые подходят к "Максу" как к долгосрочной инвестиции — выстраивают канал, тестируют интеграции, готовят инфраструктуру под будущие рекламные форматы, — окажутся в выигрыше, когда платформа откроет полноценные возможности монетизации.

Главный совет от агентства: не ждите, пока все "устаканится". К тому моменту лучшие места уже будут заняты.

А если нужна консультация или сопровождение продвижения на новой платформе — специалисты "Завода" помогут составить грамотную стратегию.

Коммуникационное агентство "Завод" (ИП Шаповалова А. Д.)

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