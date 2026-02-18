Зумеры стали массово переходить в "Одноклассники" из-за проблем с Telegram

Всплеск пользовательской активности ожидается и во "ВКонтакте"

18 февраля 2026, 12:49, ИА Амител

Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Социальная сеть "Одноклассники" неожиданно стала набирать популярность среди молодой аудитории. По наблюдениям экспертов, зумеры массово восстанавливают старые аккаунты и активно пользуются платформой - это происходит на фоне сложностей с доступом к мессенджеру Telegram.

О новой тенденции рассказал Кирилл Диденок — диджитал‑продюсер и основатель коммуникационного агентства Didenok Team. В беседе с Hi‑Tech Mail он отметил, что "Одноклассники" превратились в своеобразное убежище для пользователей, столкнувшихся с ограничениями в других сервисах.

«Это доказывает последний кейс, когда зумеры начали восстанавливать свои старые странички в соцсети "Одноклассники" под наплывом ностальгических чувств и тренда на аутентичность», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, аналогичный рост активности ожидается и в другой российской социальной сети — "ВКонтакте".

Накануне россиянам посоветовали перетерпеть "ломку" после ограничения работы Telegram. Депутат сравнил мессенджер с наркотиком и призвал скорее заводить каналы в Max.