Зумеры стали массово переходить в "Одноклассники" из-за проблем с Telegram
Всплеск пользовательской активности ожидается и во "ВКонтакте"
18 февраля 2026, 12:49, ИА Амител
Социальная сеть "Одноклассники" неожиданно стала набирать популярность среди молодой аудитории. По наблюдениям экспертов, зумеры массово восстанавливают старые аккаунты и активно пользуются платформой - это происходит на фоне сложностей с доступом к мессенджеру Telegram.
О новой тенденции рассказал Кирилл Диденок — диджитал‑продюсер и основатель коммуникационного агентства Didenok Team. В беседе с Hi‑Tech Mail он отметил, что "Одноклассники" превратились в своеобразное убежище для пользователей, столкнувшихся с ограничениями в других сервисах.
«Это доказывает последний кейс, когда зумеры начали восстанавливать свои старые странички в соцсети "Одноклассники" под наплывом ностальгических чувств и тренда на аутентичность», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, аналогичный рост активности ожидается и в другой российской социальной сети — "ВКонтакте".
Накануне россиянам посоветовали перетерпеть "ломку" после ограничения работы Telegram. Депутат сравнил мессенджер с наркотиком и призвал скорее заводить каналы в Max.
13:02:58 18-02-2026
Народ только перебрался весь в телеграмм, оплатил платную подписку, чтобы выставлять в строим, хотя в Ватсаппе это было бесплатно, и теперь блокируют телегу, государство прям издевается над народом, хочет нам оставить две платформы мах и госуслуги, у нас даже как в Китае не будет, там хоть свои соцсети создавать умеют, а нам одну создали и хватит)
13:36:07 18-02-2026
Скачивайте приложение imo, это подобие ватсапа, все тоже самое. Отлично работает.
15:02:49 18-02-2026
Гость (13:36:07 18-02-2026) Скачивайте приложение imo, это подобие ватсапа, все тоже сам... Зачем скачивать то, что потом заблокируют, ещё недавно когда блокировали Ватсапп говорили, что Телегу блокировать не будут, когда поняли, что люди в мах не идут, а идут в телегу решили заблокировать и ее, так же будет и с imo, если решение есть, что все должны быть под колпаком ФСБ, то значит только мах и будет работать.
15:20:06 18-02-2026
Гость (15:02:49 18-02-2026) если решение есть, что все должны быть под колпаком ФСБ А вы реально думаете, что вы ФСБ интересны? Что им интересно знать, как вас Петька в сугробе щупал за задницу? Какая наивность... Если им кто то интересен, то отслеживаемый даже не поймет интереса к своей персоне. И им накласть в каком мессенджере вы Петьку обсуждать с подружкой будете.
15:32:10 18-02-2026
Значит после imo перейдем еще куда-нибудь. Слава богу мессенджеров кроме макса еще как собак нерезанных
15:38:50 18-02-2026
Гость (15:32:10 18-02-2026) Значит после imo перейдем еще куда-нибудь. Слава богу ме... Попутного ветра в горбатую спину)) Вам дали возможность после имо еще куда то залезть.
14:28:29 18-02-2026
От судьбы не уйдешь, коль в Непале не живёшь. Новый тренд зумерков.
15:04:30 18-02-2026
шатаются от одной сети в другую, от одного мессенджера к другому - делать нечего
поколение цифровое зависимое
20:15:01 18-02-2026
после их интереса к творчеству Кадышевой, меня ничего не удивляет. Кадышева + Одноклассники, все на своих местах. этим овощам можно любую дичь впарить 😂